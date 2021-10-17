Випили віскі: Моуріньо зустрівся з Макгрегором в Римі (фото)

Ірландський боєць змішаних єдиноборств отримав подарунок від головного тренера "Роми"

Португальський футбольний тренер Жозе Моуріньо опублікував фотографії з ірландським бійцем змішаного стилю Конором Макгрегором.

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"Особливий", як називають Моуріньо вболівальники, подякував екс-чемпіону світу за візит і подарував йому футболку "Роми", яку він зараз тренує.

Португальський фахівець спробував фірмовий віскі Макгрегора та поділився враженнями від дегустації.

"Так це він! Так, великий Конор Макгрегор знаходиться в Римі, і було дуже приємно зустрітися з ним, поділитися деякими історіями і запропонувати йому найкрасивішу футболку в місті — ФК" Рома ". Він створив диво. Конору неможливо відмовити, довелося спробувати його віскі ", — написав Моуріньо.

[ + – ] Жозе Моурінью і Конор Макгрегор

Нагадаємо, раніше Фокус розповідав про те, що Конор Макгрегор побував в Римі, де вперше за кілька місяців побачився з матір'ю і зустрівся з численними вболівальниками. Останній бій на даний момент Макгрегор провів 11 липня і програв американцеві Дастіну Порье, отримавши серйозну травму ноги.

У вересні Макгрегор потрапив в расистський скандал, опублікувавши відео, де темношкірий чоловік чистить йому взуття. Активісти Black Lives Metter сприйняли відео на свій рахунок і розкритикували Макгрегора за расизм в відео.

Раніше Фокус розповідав про переможний візит Жозе Моуріньо в Україні: в рамках групового етапу Ліги конференцій "Рома", яку очолює португалець, в Запоріжжі завдала поразки луганській "Зорі" з рахунком 3:0. Голи у ворота української команди забивали Стефан Ель-Шаараві, Кріс Смоллінг і Теммі Абрахам.

У поточному сезоні чемпіонату Італії "Рома" йде в числі лідерів турнірної таблиці: римський клуб займає четверту позицію і має в активі 15 очок.