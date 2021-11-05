Моурінью знову осоромився: "Рома" продовжила невдалу серію

Зірковий португальський фахівець у невдачах своєї команди звинувачує арбітрів

Суперник луганської "Зорі" в Лізі Конференцій УЄФА — римська "Рома" — впала в чорну смугу. Команді зі столиці Італії не вдається порадувати вболівальників позитивними результатами — напередодні підопічні Жозе Моурінью знову не змогли виграти в скромного суперника.

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Після поразки від норвезького "Буде-Глімта" в 3-му турі групового етапу Ліги конференцій (1:6), "Рома" не змогла взяти реванш на своєму полі, зустріч завершилася з рахунком 2:2. Цей результат продовжив невдалу серію — в останніх матчах римляни програвали "Ювентусу" (0:1) та "Буде-Глімту" (1:6), зіграли внічию з "Наполі" (0:0), виграли в "Кальярі" (2:1), програли "Мілану" (1:2) і тепер зіграли внічию з норвежцями.

Жозе Моурінью, у властивій йому манері, швидко знайшов винних в останніх невдачах команди. Після нічиєї проти "Буде-Глімта" він звинуватив арбітрів у неякісному суддівстві.

"Реальність на табло — 2:2, але два пенальті були очевидні, як білий день. Можна говорити про що завгодно, але суперник мав два удари в створ і два голи. Ми забили два голи і втратили два чисті пенальті.

Я не знаю, чи є чесні судді, які розпочинають свою кар'єру в Лізі конференцій. Я нічого не сказав про рефері в Норвегії, тому що ми програли 1:6, але тут дві помилки були очевидними.

Так, у нас є проблеми з нападниками, Заніоло й Абрахам не перебувають у хорошій формі. В атаці поки що добре працює тільки Ель-Шаараві, непогано справляється Шомуродов із лави запасних. Ми можемо поглянути на цю прагматичну статистику, але скільки очок ми втратили через помилки суддівства? Подивіться на ігри з "Ювентусом", "Міланом" і "Буде-Глімтом", — цитує Моурінью Football-Italia.

Раніше Фокус розповідав, що Жозе Моурінью зустрівся в Римі з бійцем ММА Конором Макгрегором. Тренер і спортсмен випили віскі та провели світську бесіду. Щоправда, після цього з'явилася інформація, що Конор Макгрегор потрапив у неприємний інцидент, побивши італійського діджея.