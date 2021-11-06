Андрей Шевченко нашел работу в Италии - СМИ

45-летний экс-главный тренер сборной Украины начинает клубную тренерскую карьеру

Бывший главный тренер сборной Украины Андрей Шевченко близок к тому, чтобы возглавить команду Серии А "Дженоа", сообщает итальянский журналист Фабрицио Романо.

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По его словам, в клубе из Генуи недовольны результатами команды и хотят уволить действующего тренера Давиде Баллардини. Андрей Шевченко выразил свою готовность возглавить эту команду, которая занимает 15-е место в текущем розыгрыше чемпионата Италии по футболу.

Позже инсайдер опубликовал другой твит, в котором говорится о том, что стороны достигли соглашения и вскоре Андрей Шевченко будет объявлен, как новый главный тренер "Дженоа".

Еще один итальянский инсайдер, Николо Скира, сообщает, что в Генуе Андрей Шевченко будет зарабатывать 1,8 миллионов евро за сезон, а его контракт будет действовать до 2023 года. Помогать Шевченко в "Дженоа" будут те же лица, с которыми он работал и в сборной Украины — Андреа Малдера и Мауро Тассотти.

В текущем сезоне в 12 матчах Серии А "Дженоа" под руководством Давиде Баллардини одержал лишь одну победу, при шести ничьих и пяти поражениях. Кроме того, команда пропустила 24 гола, забив только 17.

Напомним, что Андрей Шевченко возглавлял сборную Украины с 2016 по 2021 года. Под его руководством национальной команде удалось с первого места в отборочной группе завоевать путевку на Евро-2020. Успешно сборная Украины выступила и в финальной части чемпионата Европы, дойдя до 1/4 финала.

Ранее Фокус сообщал, что Андрей Шевченко покинул пост главного тренера сборной Украины. Тогда Украинская Ассоциация футбола объяснила его решение желанием тренировать клуб.

В начале октября сообщалось, что Андрей Шевченко мог возглавить шотландский "Селтик", но подтверждения эта информация так и не получила.