Андрій Шевченко знайшов роботу в Італії — ЗМІ

45-річний екс-головний тренер збірної України розпочинає клубну тренерську кар'єру

Колишній головний тренер збірної України Андрій Шевченко близький до того, щоб очолити команду Серії А "Дженоа", повідомляє італійський журналіст Фабриціо Романо.

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За його словами, у клубі з Генуї незадоволені результатами команди та хочуть звільнити чинного тренера Давіда Баллардіні. Андрій Шевченко висловив свою готовність очолити цю команду, яка посідає 15-те місце у поточному розіграші чемпіонату Італії з футболу.

Пізніше інсайдер опублікував інший твіт, у якому йдеться про те, що сторони дійшли згоди і незабаром Андрія Шевченко буде оголошено як нового головного тренера "Дженоа".

Ще один італійський інсайдер, Ніколо Скіра, повідомляє, що у Генуї Андрій Шевченко зароблятиме 1,8 мільйонів євро за сезон, а його контракт діятиме до 2023 року. Допомагатимуть Шевченку у "Дженоа" ті самі особи, з якими він працював і в збірній України — Андреа Малдера та Мауро Тассотті.

Цього сезону в 12 матчах Серії А "Дженоа" під керівництвом Давіде Баллардіні здобув лише одну перемогу, при шести нічиїх та п'яти поразках. Крім того, команда пропустила 24 голи, забивши лише 17.

Нагадаємо, що Андрій Шевченко очолював збірну України з 2016 до 2021 року. Під його керівництвом національній команді вдалося з першого місця у відбірковій групі здобути путівку на Євро-2020. Успішно збірна України виступила і у фінальній частині чемпіонату Європи, дійшовши до 1/4 фіналу.

Раніше Фокус повідомляв, що Андрій Шевченко залишив посаду головного тренера збірної України. Тоді Українська Асоціація футболу пояснила його рішення бажанням тренувати клуб.

На початку жовтня повідомлялося, що Андрій Шевченко міг очолити шотландський "Селтік", але підтвердження ця інформація так і не отримала.