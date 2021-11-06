Звезда "Тоттенхэма" Сон Хын Мин похвастался редкой Ferrari за 1 млн фунтов (фото)
Корейский форвард владеет несколькими автомобилями, суммарная стоимость которых составляет 1,5 млн фунтов стерлингов
Нападающий лондонского "Тоттенхэма" Сон Хын Мин показал свой самый дорогой автомобиль, сообщает The Sun.
Корейский форвард остановился на своем Ferrari LaFerrari, чтобы подписать футболку фанату, который охотился за автографами игроков "Тоттенхэма".
29-летний футболист сегодня является самым узнаваемым корейским игроком в мире. Он зарабатывает 110 тысяч фунтов в неделю и приобрел несколько автомобилей суммарной стоимостью в 1,5 миллиона фунтов.
Но главный автомобиль игрока — Ferrari LaFerrari. Это редкая модель, стоимость которой — 1 миллион фунтов. Таких автомобилей было изготовлено всего 499, одна из которых и находится в гараже Сон Хын Мина в Северном Лондоне.
Черная модель, которой владеет Сон, разгоняется до 60 миль в час за 2,9 секунды и может похвастаться 6,3-литровым двигателем V12 с электрическим приводом с помощью системы HY-KERS, обеспечивающей общую выходную мощность 950 л.с. при максимальной скорости 227 миль в час.
Но Сон Хын Мин и ранее был замечен в увлечении дорогими автомобилями — Ferrari не единственный автомобиль, на котором футболист появлялся на людях.
Audi R8 Coupe
Звезду из Южной Кореи замечали с бывшей девушкой Миной, популярной в их стране поп-певицей, садящейся за руль его белого R8 в 2014 году.
Стоимость такого автомобиля стартует с 112 520 фунтов. 5,2-литровый двигатель V10 обладает огромной мощностью, а его гладкий дизайн привлекает внимание — если вы достаточно проворны, чтобы увидеть, как он пролетает мимо, когда он разгоняется до 100 км/ч за 3,2 секунды.
Maserati Levante
Сон Хын Мин также владеет первым внедорожником от "Мазератти", который стоит от 60 тысяч фунтов.
Этот автомобиль корейский нападающий получил благодаря своей популярности на Родине — итальянский производитель попросту подарил ему автомобиль. Компания подарила экс-игроку "Байера" эту модель, объяснив это тем, что он "может быть самым подходящим автомобилем для Сона, который может играть с деликатностью и непреодолимой мощью".
Range Rover
Не обошлось в коллекции корейца и без одного из самых популярных внедорожников — Range Rover.
Этот автомобиль в коллекции корейского игрока выполнен в стильной матовой черной отделке — особый штрих, который также включает надпись на задней двери, решетку радиатора и боковые вентиляционные отверстия, выполненные в глянцевом черном цвете. Стоимость такого автомобиля стартует от 31 тысячи фунтов, но модель Сона может стоить и дороже, с учетом всех дополнительных компонентов.
Bentley Continental GT
Отдал дань уважения Сон Хын Мин и британскому автопрому, остановив свой выбор на Bentley Continental GT. Он заплатил за эту машину 160 тысяч фунтов.
Он поставляется с 6-литровым двигателем W12 с двойным турбонаддувом, который разгоняется до 60 миль в час за 4,3 секунды и может достигать максимальной скорости 198 миль в час, что может пригодиться, когда футболист опаздывает на тренировку.
Напомним, ранее Фокус рассказывал о том, что Криштиану Роналду получил штраф за неправильную парковку. Футболист получил взыскание во время командного обеда.