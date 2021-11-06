Звезда "Тоттенхэма" Сон Хын Мин похвастался редкой Ferrari за 1 млн фунтов (фото)

Корейский форвард владеет несколькими автомобилями, суммарная стоимость которых составляет 1,5 млн фунтов стерлингов

Нападающий лондонского "Тоттенхэма" Сон Хын Мин показал свой самый дорогой автомобиль, сообщает The Sun.

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Корейский форвард остановился на своем Ferrari LaFerrari, чтобы подписать футболку фанату, который охотился за автографами игроков "Тоттенхэма".

29-летний футболист сегодня является самым узнаваемым корейским игроком в мире. Он зарабатывает 110 тысяч фунтов в неделю и приобрел несколько автомобилей суммарной стоимостью в 1,5 миллиона фунтов.

Но главный автомобиль игрока — Ferrari LaFerrari. Это редкая модель, стоимость которой — 1 миллион фунтов. Таких автомобилей было изготовлено всего 499, одна из которых и находится в гараже Сон Хын Мина в Северном Лондоне.

[ + – ] Ferrari LaFerrari Фото: Alamy

Черная модель, которой владеет Сон, разгоняется до 60 миль в час за 2,9 секунды и может похвастаться 6,3-литровым двигателем V12 с электрическим приводом с помощью системы HY-KERS, обеспечивающей общую выходную мощность 950 л.с. при максимальной скорости 227 миль в час.

Но Сон Хын Мин и ранее был замечен в увлечении дорогими автомобилями — Ferrari не единственный автомобиль, на котором футболист появлялся на людях.

Audi R8 Coupe

Звезду из Южной Кореи замечали с бывшей девушкой Миной, популярной в их стране поп-певицей, садящейся за руль его белого R8 в 2014 году.

[ + – ] На таком автомобиле Сон Хын Мин ездил в 2014 году Фото: Handout

Стоимость такого автомобиля стартует с 112 520 фунтов. 5,2-литровый двигатель V10 обладает огромной мощностью, а его гладкий дизайн привлекает внимание — если вы достаточно проворны, чтобы увидеть, как он пролетает мимо, когда он разгоняется до 100 км/ч за 3,2 секунды.

Maserati Levante

Сон Хын Мин также владеет первым внедорожником от "Мазератти", который стоит от 60 тысяч фунтов.

[ + – ] Сон Хын Мин и Maserati Levante Фото: instagram.com

Этот автомобиль корейский нападающий получил благодаря своей популярности на Родине — итальянский производитель попросту подарил ему автомобиль. Компания подарила экс-игроку "Байера" эту модель, объяснив это тем, что он "может быть самым подходящим автомобилем для Сона, который может играть с деликатностью и непреодолимой мощью".

Range Rover

Не обошлось в коллекции корейца и без одного из самых популярных внедорожников — Range Rover.

Этот автомобиль в коллекции корейского игрока выполнен в стильной матовой черной отделке — особый штрих, который также включает надпись на задней двери, решетку радиатора и боковые вентиляционные отверстия, выполненные в глянцевом черном цвете. Стоимость такого автомобиля стартует от 31 тысячи фунтов, но модель Сона может стоить и дороже, с учетом всех дополнительных компонентов.

[ + – ] Сон Хын Мин на Range Rover Фото: Instagram

[ + – ] Сон Хын Мин на Range Rover Фото: Instagram

Bentley Continental GT

[ + – ] Сон Хын Мин на "Бентли" Фото: Instagram

Отдал дань уважения Сон Хын Мин и британскому автопрому, остановив свой выбор на Bentley Continental GT. Он заплатил за эту машину 160 тысяч фунтов.

Он поставляется с 6-литровым двигателем W12 с двойным турбонаддувом, который разгоняется до 60 миль в час за 4,3 секунды и может достигать максимальной скорости 198 миль в час, что может пригодиться, когда футболист опаздывает на тренировку.

Напомним, ранее Фокус рассказывал о том, что Криштиану Роналду получил штраф за неправильную парковку. Футболист получил взыскание во время командного обеда.