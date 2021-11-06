Зірка "Тоттенхема" Сон Хін Мін похвалився рідкісною Ferrari за 1 млн фунтів (фото)

Корейський форвард володіє кількома автомобілями, сумарна вартість яких складає 1,5 млн. фунтів стерлінгів.

Нападник лондонського "Тоттенхема" Сон Хін Мін показав свій найдорожчий автомобіль, повідомляє The Sun.

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Корейський форвард зупинився на своєму Ferrari LaFerrari, щоб підписати футболку фанату, який полював автографами гравців "Тоттенхема".

29-річний футболіст сьогодні є найвідомішим корейським гравцем у світі. Він заробляє 110 тисяч фунтів на тиждень і придбав кілька автомобілів сумарною вартістю 1,5 мільйона фунтів.

Але головний автомобіль гравця – Ferrari LaFerrari. Це рідкісна модель, вартість якої – 1 мільйон фунтів. Таких автомобілів було виготовлено всього 499, одна з яких знаходиться в гаражі Сон Хин Міна в Північному Лондоні.

[ + – ] Ferrari LaFerrari Фото: Alamy

Чорна модель, якою володіє Сон, розганяється до 60 миль на годину за 2,9 секунди і може похвалитися 6,3-літровим двигуном V12 із електричним приводом за допомогою системи HY-KERS, що забезпечує загальну вихідну потужність 950 к.с. при максимальній швидкості 227 миль на годину.

Але Сон Хин Мін і раніше був помічений у захопленні дорогими автомобілями – Ferrari не єдиний автомобіль, на якому футболіст з'являвся на людях.

Audi R8 Coupe

Зірку з Південної Кореї помічали з колишньою дівчиною Міною, популярною в їхній країні поп-співачкою, яка сідає за кермо його білого R8 у 2014 році.

[ + – ] На такому автомобілі Сон Хин Мін їздив у 2014 році Фото: Handout

Вартість такого автомобіля стартує зі 112 520 фунтів. 5,2-літровий двигун V10 має величезну потужність, а його гладкий дизайн привертає увагу — якщо ви досить спритні, щоб побачити, як він пролітає повз, коли він розганяється до 100 км/год за 3,2 секунди.

Maserati Levante

Сон Хин Мін також володіє першим позашляховиком від "Мазератті", що коштує від 60 тисяч фунтів.

[ + – ] Сон Хин Мін та Maserati Levante Фото: instagram.com

Цей автомобіль корейський нападник отримав завдяки своїй популярності на Батьківщині — італійський виробник подарував йому автомобіль. Компанія подарувала екс-гравцеві "Байєра" цю модель, пояснивши це тим, що він "може бути найкращим автомобілем для Сона, який може грати з делікатністю і непереборною потужністю".

Range Rover

Не обійшлося в колекції корейця і без одного з найпопулярніших позашляховиків Range Rover.

Цей автомобіль у колекції корейського гравця виконаний у стильній матовій чорній обробці — особливий штрих, який також включає напис на задніх дверях, радіаторні решітки та бокові вентиляційні отвори, виконані в глянсовому чорному кольорі. Вартість такого автомобіля стартує від 31 тисяч фунтів, але модель Сона може коштувати і дорожче, з урахуванням усіх додаткових компонентів.

[ + – ] Сон Хін Мін на Range Rover Фото: Instagram

[ + – ] Сон Хін Мін на Range Rover Фото: Instagram

Bentley Continental GT

[ + – ] Сон Хін Мін на "Бентлі" Фото: Instagram

Віддав шану Сон Хин Мін та британському автопрому, зупинивши свій вибір на Bentley Continental GT. Він заплатив за цю машину 160 тисяч фунтів.

Авто поставляється з 6-літровим двигуном W12 з подвійним турбонаддувом, який розганяється до 60 миль на годину за 4,3 секунди і може досягати максимальної швидкості 198 миль на годину, що може стати в нагоді, коли футболіст спізнюється на тренування.

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