Картонные гробы и массовая драка. Матч бразильских "Интернасьоналя" и "Гремио" завершился скандалом (видео)
Болельщики "Интернасьоналя" устроили провокацию над соперниками, подняв над головой картонные гробы в цветах "Гремио".
Матч чемпионата Бразилии по футболу между командами "Интернасьональ" и "Гремио" завершился массовой потасовкой.
Противостояние этих команд всегда носит боевой характер, не обошлось без страстей и на этот раз. Когда прозвучал финальный свисток, болельщики "Интернасьоналя" начали бросать на поле картонные гробы в цветах "Гремио", намекая на вылет этой команды из высшего дивизиона. Игроки хозяев, одержавшие победу в матче со счетом 1:0, зачем-то поддержали этот флешмоб, что возмутило футболистов соперника. В результате этого на поле завязалась серьезная потасовка.
Отметим, что пять лет назад аналогичную выходку с "Интернасьоналем" устроили болельщики "Гремио". Вероятно, происходящее в Порту-Алегри минувшей ночью стало ответной реакции на те события.
Отметим, что "Интернасьональ" победил "Гремио" в отчетном матче со счетом 1:0, а решающий гол в свой актив записал экс-полузащитник донецкого "Шахтера" Тайсон.
Ранее Фокус рассказывал о драке во время матча чемпионата Украины по футболу между "Динамо" и "Александрией". Футболистов гостей возмутил тот факт, что арбитр назначил пенальти в их ворота на 97-й минуте. После этого несколько игроков вступили в перепалку, которая закончилась тем, что Игорь Кирюханцев ударил игрока "Динамо". Судья за это показал ему красную карточку, и через несколько секунд прозвучал финальный свисток.
В Украине это был не единичный случай в текущем году. Ранее в социальных сетях появилось видео с массовой драки во время сельского матча во Львовской области. В этом случае катализатором разборок также стало решение арбитра.