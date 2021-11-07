Картонні труни та масова бійка. Матч бразильських "Інтернасьоналя" та "Греміо" завершився скандалом (відео)

Уболівальники "Інтернасьоналя" влаштували провокацію над суперниками, піднявши над головою картонні труни у кольорах "Греміо".

Матч чемпіонату Бразилії з футболу між командами "Інтернасьональ" та "Греміо" завершився масовою бійкою.

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Протистояння цих команд завжди має бойовий характер, не обійшлося без пристрастей і цього разу. Коли пролунав фінальний свисток, уболівальники "Інтернасьоналя" почали кидати на поле картонні труни у кольорах "Греміо", натякаючи на виліт цієї команди з найвищого дивізіону. Гравці господарів, які здобули перемогу в матчі з рахунком 1:0, чомусь підтримали цей флешмоб, що обурило футболістів суперника. В результаті цього на полі зав'язалася серйозна сутичка.

[ + – ] Інтернасьональ та Греміо ефектно завершили матч

Зазначимо, що п'ять років тому аналогічну витівку з "Інтернасьоналем" влаштували вболівальники "Греміо". Ймовірно, те, що відбувається в Порту-Алегрі, минулої ночі стало відповідної реакції на ті події.

[ + – ] Вболівальники "Греміо" у 2016 році Фото: Globo

Зазначимо, що "Інтернасьональ" переміг "Греміо" у звітному матчі з рахунком 1:0, а вирішальний гол до свого активу записав екс-півзахисник донецького "Шахтаря" Тайсон.

[ + – ] Інтернасьйональ — Греміо — 1:0. Огляд матчу

Раніше Фокус розповідав про бійку під час матчу чемпіонату України з футболу між "Динамо" та "Олександрією". Футболістів гостей обурив той факт, що арбітр призначив пенальті у їхні ворота на 97-й хвилині. Після цього кілька гравців вступили в суперечку, яка закінчилася тим, що Ігор Кірюханцев ударив гравця "Динамо". Суддя за це показав йому червону картку, і за кілька секунд пролунав фінальний свисток.

В Україні це був не поодинокий випадок цього року. Раніше у соціальних мережах з'явилося відео із масової бійки під час сільського матчу у Львівській області. І тут каталізатором розбірок також стало рішення арбітра.