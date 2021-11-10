Нарисовал Рождественскую елку штрафными ударами. Дэвид Бекхэм занялся искусством (видео)

Легендарный английский футболист нестандартно применил свои игровые навыки в одном из рекламных роликов

Бывший футболист сборной Англии Дэвид Бекхэм проявил свои игровые качества в нестандартной форме, чем поделился на своей странице в Instagram.

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46-летний экс-полузащитник "Манчестер Юнайтед" и "Реала" опубликовал видео, на котором он в полуобнаженном виде исполняет свободные удары. Мяч, при этом, намазан краской, а задача футболиста — пробить по нему так, чтобы нарисовать на стене Рождественское дерево.

"Кто сказал, что футбол — это не искусство? Рад показать вам мою работу", — подписал видео Бекхэм.

[ + – ] Дэвид Бекхэм рисует рождественское дерево с помощью свободных ударов

Его жена, Виктория Бекхэм, бывшая солистка культовой группы Spice Girls, в шутку ответила супругу: "А когда ты начнешь рисовать нашу семейную рождественскую открытку?".

Ранее Фокус рассказывал о скандале, в который попал Дэвид Бекхэм. Правозащитная организация Amnesty International выразила недовольство тем, что футболист стал амбасадором чемпионата мира-2022 в Катаре. По данным правозащитников, Катар привлек рабочих-мигрантов, чтобы они помогли построить инфраструктуру к зимнему чемпионату мира по футболу. По данным правозащитников, к работам в Катаре организаторы привлекли 1,7 миллионов рабочих мигрантов, 90% из которых — нелегалы, а 3200 человек работали на объектах инфраструктуры ежедневно. За 10-летний контракт, согласно условиям которого, Бекхэм будет рекламировать турнир, футболист заработает 150 миллионов фунтов.

Также Фокус сообщал о том, что сын Дэвида Бекхэма — Ромео, стал профессиональным футболистом. Парень будет выступать за клуб, которым владеет его отец — американский "Форт Лодердейл".