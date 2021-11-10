Намалював Різдвяну ялинку штрафними ударами. Девід Бекхем зайнявся мистецтвом (відео)

Легендарний англійський футболіст нестандартно застосував свої ігрові навички в одному з рекламних роликів.

Колишній футболіст збірної Англії Девід Бекхем виявив свої ігрові якості у нестандартній формі, чим поділився на своїй сторінці у Instagram.

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46-річний експівзахисник "Манчестер Юнайтед" та "Реала" опублікував відео, на якому він у напівоголеному вигляді виконує довільні удари. М'яч при цьому намазаний фарбою, а завдання футболіста — пробити по ньому так, щоб намалювати на стіні Різдвяне дерево.

"Хто сказав, що футбол — це не мистецтво? Радий показати вам мою роботу", — підписав відео Бекхем.

[ + – ] Девід Бекхем малює різдвяне дерево за допомогою довільних ударів

Його дружина, Вікторія Бекхем, колишня солістка культового гурту Spice Girls, жартома відповіла чоловіку: "А коли ти почнеш малювати нашу сімейну різдвяну листівку?".

Раніше Фокус розповідав про скандал, в який потрапив Девід Бекхем. Правозахисна організація Amnesty International висловила невдоволення тим, що футболіст став амбасадором чемпіонату світу-2022 у Катарі. За даними правозахисників, Катар залучив робітників-мігрантів, щоб вони допомогли збудувати інфраструктуру до зимового чемпіонату світу з футболу. За даними правозахисників, до робіт у Катарі організатори залучили 1,7 мільйона робітників мігрантів, 90% з яких — нелегали, а 3200 осіб працювали на об'єктах інфраструктури щодня. За 10-річний контракт, згідно з умовами якого Бекхем рекламуватиме турнір, футболіст заробить 150 мільйонів фунтів.

Також Фокус повідомляв про те, що син Девіда Бекхема — Ромео, став професійним футболістом. Хлопець виступатиме за клуб, яким володіє його батько — американський "Форт Лодердейл".