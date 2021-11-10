"Дженоа" представил Андрея Шевченко в качестве главного тренера (видео)

Украинский тренер на своей первой пресс-конференции выразил надежду надолго задержаться в новом клубе.

В Генуе состоялась презентация украинского специалиста Андрея Шевченко в качестве нового главного тренера футбольного клуба "Дженоа".

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На пресс-конференции новый главный тренер отметил, что главной целью во главе нового клуба он видит сохранение прописки в Серии А и считает свой приход в "Дженоа" важным моментом своей карьеры.

"Я хотел бы поблагодарить Джоша Вандера (из 777 Partners, новых владельцев "Дженоа") и руководство "Дженоа" за возвращение меня в Италию, страну, с которой у меня есть особая связь. "Дженоа" — важный клуб, это проект, который мне небезразличен, и цель номер один для нас сейчас — снова выступать в Серии А в следующем сезоне. Это старейший клуб Италии. Я надеюсь остаться здесь надолго", — заявил Шевченко на пресс-конференции.

Он также отметил, что команда нуждается в усилении в зимнее трансферное окно.

"В январе команду нужно усилить. Исторически сложилось так, что это всегда была очень агрессивная сторона "Дженоа", и нам нужен правильный менталитет. Говоря с игроками, я почувствовал, что они тоже хотят улучшить ситуацию", — заявил Шевченко.

Свой первый официальный матч в качестве главного тренера "Дженоа" Шевченко проведет 21 ноября против "Ромы", которую возглавляет Жозе Моуриньо. Андрей Шевченко и Жозе Моуриньо уже работали вместе в "Челси", в который украинец перешел в 2006 году, но стать основным игроком под руководством португальца он так и не сумел. Но о своем противостоянии с именитым соперником украинский тренер говорит пока деликатно.

"Я очень уважаю Моуринью. Его прибытие очень многое изменило в итальянском футболе", — отметил 45-летний специалист.

Напомним, ранее Фокус рассказывал о том, что по информации итальянских СМИ Андрей Шевченко намерен усилить состав своей новой команды украинскими футболистами: зимой в Геную могут перебраться полузащитник "Манчестер Сити" Александр Зинченко и защитник киевского "Динамо" Виталий Миколенко.

"Дженоа" объявил о назначении Шевченко на пост главного тренера в воскресенье, 7 ноября. Тренер подписал контракт с клубом сроком на 2,5 года, до конца сезона 2023/2024.