"Дженоа" представив Андрія Шевченка в ролі головного тренера (відео)

Український тренер на своїй першій пресконференції висловив надію надовго затриматись у новому клубі.

У Генуї відбулася презентація українського фахівця Андрія Шевченка як нового головного тренера футбольного клубу "Дженоа".

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На пресконференції новий головний тренер зазначив, що головною метою на чолі нового клубу він бачить збереження позиції в Серії А та вважає свій прихід до "Дженоа" важливим моментом своєї кар'єри.

"Я хотів би подякувати Джошу Вандеру (із 777 Partners, нових власників "Дженоа") та керівництву "Дженоа" за повернення мене до Італії, країни, з якою я маю особливий зв'язок. "Дженоа" — важливий клуб, це проєкт, який мені небайдужий, і ціль номер один для нас зараз — знову виступати в Серії А наступного сезону. Це найстаріший клуб Італії. Я сподіваюся залишитися тут надовго", — заявив Шевченко на пресконференції.

Він також зазначив, що команда потребує посилення в зимове трансферне вікно.

"У січні команду треба посилити. Історично склалося так, що це завжди була дуже агресивна сторона "Дженоа", і нам потрібен правильний менталітет. Говорячи з гравцями, я відчув, що вони теж хочуть покращити ситуацію", — заявив Шевченко.

Свій перший офіційний матч як головний тренер "Дженоа" Шевченко проведе 21 листопада проти "Роми", яку очолює Жозе Моурінью. Андрій Шевченко та Жозе Моурінью вже працювали разом у "Челсі", до якого українець перейшов у 2006 році, але стати основним гравцем під керівництвом португальця він так і не зумів. Але про своє протистояння з іменитим суперником український тренер говорить поки делікатно.

"Я дуже поважаю Моурінью. Його прибуття дуже багато змінило в італійському футболі", — зазначив 45-річний фахівець.

Нагадаємо, раніше Фокус розповідав про те, що, за інформацією італійських ЗМІ, Андрій Шевченко має намір посилити склад своєї нової команди українськими футболістами: узимку до Генуї можуть перебратися півзахисник "Манчестер Сіті" Олександр Зінченко та захисник київського "Динамо" Віталій Миколенко.

"Дженоа" оголосив про призначення Шевченка на посаду головного тренера в неділю, 7 листопада. Тренер підписав контракт із клубом терміном на 2,5 роки, до кінця сезону 2023/2024.