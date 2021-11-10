"Дженоа" представив Андрія Шевченка в ролі головного тренера (відео)
Український тренер на своїй першій пресконференції висловив надію надовго затриматись у новому клубі.
У Генуї відбулася презентація українського фахівця Андрія Шевченка як нового головного тренера футбольного клубу "Дженоа".
На пресконференції новий головний тренер зазначив, що головною метою на чолі нового клубу він бачить збереження позиції в Серії А та вважає свій прихід до "Дженоа" важливим моментом своєї кар'єри.
"Я хотів би подякувати Джошу Вандеру (із 777 Partners, нових власників "Дженоа") та керівництву "Дженоа" за повернення мене до Італії, країни, з якою я маю особливий зв'язок. "Дженоа" — важливий клуб, це проєкт, який мені небайдужий, і ціль номер один для нас зараз — знову виступати в Серії А наступного сезону. Це найстаріший клуб Італії. Я сподіваюся залишитися тут надовго", — заявив Шевченко на пресконференції.
Він також зазначив, що команда потребує посилення в зимове трансферне вікно.
"У січні команду треба посилити. Історично склалося так, що це завжди була дуже агресивна сторона "Дженоа", і нам потрібен правильний менталітет. Говорячи з гравцями, я відчув, що вони теж хочуть покращити ситуацію", — заявив Шевченко.
Свій перший офіційний матч як головний тренер "Дженоа" Шевченко проведе 21 листопада проти "Роми", яку очолює Жозе Моурінью. Андрій Шевченко та Жозе Моурінью вже працювали разом у "Челсі", до якого українець перейшов у 2006 році, але стати основним гравцем під керівництвом португальця він так і не зумів. Але про своє протистояння з іменитим суперником український тренер говорить поки делікатно.
"Я дуже поважаю Моурінью. Його прибуття дуже багато змінило в італійському футболі", — зазначив 45-річний фахівець.
Нагадаємо, раніше Фокус розповідав про те, що, за інформацією італійських ЗМІ, Андрій Шевченко має намір посилити склад своєї нової команди українськими футболістами: узимку до Генуї можуть перебратися півзахисник "Манчестер Сіті" Олександр Зінченко та захисник київського "Динамо" Віталій Миколенко.
"Дженоа" оголосив про призначення Шевченка на посаду головного тренера в неділю, 7 листопада. Тренер підписав контракт із клубом терміном на 2,5 роки, до кінця сезону 2023/2024.