"Любой, кто приглашает меня, грабит банк". Тренер "Тоттенхэма" Конте - о высокой зарплате

По данным издания "La Gazzetta dello Sport" Антонио Конте заработает в лондонском клубе 18 млн евро за сезон. Сам главный тренер считает свою зарплату справедливой.

Главный тренер лондонского "Тоттенхэма" Антонио Конте ответил на претензии, касающиеся его большой зарплаты, сообщает Football Italia.

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Дело в том, что итальянский специалист подписал контракт с клубом, согласно которому он будет зарабатывать 18 миллионов евро за сезон, по данным итальянского издания La Gazzetta dello Sport. Впрочем, сам Конте не считает такую сумму слишком высокой.

"Моя зарплата похожа на грабеж? Полагаю, любой, кто приглашает меня, фактически, грабит банк. Я просто делаю свою работу. Делать ее хорошо — это правильно. Я выполняю свои обязанности на топ-уровне, так что свою зарплату я считаю справедливой", — приводит слова Конте Football Italia.

На посту главного тренера "Тоттенхэма" 52-летний специалист сменил португальца Нуну Эшпириту Санту, который был уволен за неудовлетворительные результаты. По итогам 11 туров чемпионата Англии, "шпоры" занимают только 9 место, набрав 16 очков.

Антонио Конте освободился от работы минувшим летом, когда он покинул миланский "Интер". Вместе с миланским клубом он выиграл чемпионат Италии. Но творческий отпуск итальянца был недолгим — его пригласили в "Тоттенхэм".

Ранее Фокус рассказывал об автопарке звезды "Тоттенхэма", корейского нападающего Сон Хын Мина. Футболист владеет коллекцией авто суммарной стоимостью в 1.5 миллиона фунтов стерлингов. Самым дорогим экспонатом в гараже корейца является редкая модель "Феррари", которая стоит 1 миллион фунтов.

В прошлом месяце футболисты "Тоттенхэма" осуществили подвиг и смогли спасти жизнь болельщику. Серхио Регилон и Эрик Дайер заметили, что на трибунах одному из болельщиков стало плохо. Регилон подошел к арбитру матча с просьбой остановить игру, указав ему, что болельщик потерял сознание. Позже диктор стадиона объявил, что болельщик, которому была нужна необходима медицинская помощь, был госпитализирован. Благодаря оперативному вмешательству медиков удалось стабилизировать его состояние.