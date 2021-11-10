"Будь-хто, хто запрошує мене, грабує банк". Тренер "Тоттенхема" Конте — про високу зарплату

За даними видання La Gazzetta dello Sport, Антоніо Конте заробить у лондонському клубі 18 млн євро за сезон. Сам головний тренер вважає свою зарплату справедливою.

Головний тренер лондонського "Тоттенхема" Антоніо Конте відповів на претензії щодо його великої зарплати, повідомляє Football Italia.

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Справа в тому, що італійський фахівець підписав контракт із клубом, згідно з яким він зароблятиме 18 мільйонів євро за сезон, за даними італійського видання La Gazzetta dello Sport. Втім, сам Конте не вважає таку суму надто високою.

"Моя зарплата схожа на грабіж? Вважаю, будь-хто, хто запрошує мене, фактично, грабує банк. Я просто роблю свою роботу. Робити її добре — це правильно. Я виконую свої обов'язки на топ-рівні, тож свою зарплату я вважаю справедливою", — наводить слова Конте Football Italia.

На посаді головного тренера "Тоттенхема" 52-річний фахівець змінив португальця Нуну Ешпіріту Санту, якого було звільнено за незадовільні результати. За підсумками 11 турів чемпіонату Англії, "шпори" посідають лише 9 місце, набравши 16 очок.

Антоніо Конте звільнився з роботи минулого літа, коли він залишив міланський "Інтер". Разом з міланським клубом він виграв чемпіонат Італії. Але творча відпустка італійця була недовгою — його запросили до "Тоттенхема".

Раніше Фокус розповідав про автопарк зірки "Тоттенхема", корейського нападника Сон Хин Міна. Футболіст володіє колекцією авто сумарною вартістю 1.5 мільйона фунтів стерлінгів. Найдорожчим експонатом у гаражі корейця є рідкісна модель "Феррарі", яка коштує 1 мільйон фунтів.

Минулого місяця футболісти "Тоттенхема" здійснили подвиг та змогли врятувати життя вболівальнику. Серхіо Регілон та Ерік Даєр помітили, що на трибунах одному з уболівальників стало погано. Регілон підійшов до арбітра матчу з проханням зупинити гру, вказавши йому, що вболівальник знепритомнів. Пізніше диктор стадіону оголосив, що вболівальника, якому була необхідна медична допомога, було госпіталізовано. Завдяки оперативному втручанню медиків удалося стабілізувати його стан.