Близок к завершению карьеры. Стали известны детали болезни Серхио Агуэро

Углубленное обследование форварда "Барселоны" показало, что его проблемы с сердцем намного серьезнее, чем предполагалось изначально.

Нападающий футбольного клуба "Барселона" Серхио Агруэро может завершить профессиональную карьеру из-за сердечного заболевания, сообщает издание The Sun со ссылкой на Catalunya Radio.

ФОКУС в Google Новостях. Подпишись — и всегда будь в курсе событий. Подписаться

Агуэро получил результаты обследования, в которых утверждается, что проблемы аргентинца намного серьезнее, чем ожидалось. Согласно последнему медицинскому отчету, 33-летний форвард получил неудовлетворительные результаты и теперь ему придется принимать решение о своей дальнейшей карьере.

Проблемы с сердцем у Агуэро обострились во время матча чемпионата Испании против "Алавеса". Футболист почувствовал себя плохо и был госпитализирован. Согласно первоначальным прогнозам докторов игрок должен был пропустить три месяца, но теперь его карьера оказалась под угрозой завершения.

Сам футболист пока не комментировал сложившуюся ситуацию.

А вот главный тренер "Манчестер Сити" Хосеп Гвардиола, под руководством которого Агуэро выступал в течение пяти лет, выступил с поддержкой игрока, отметив, что он должен сосредоточиться на собственном здоровье.

"Конечно, это тяжелые новости для всех. Но особенно, для него и его семьи. Мы желаем ему всего наилучшего, он это знает, от всех людей в "Манчестер Сити". Мы желаем ему скорейшего выздоровления, но время не имеет значения. Здоровье и жизнь важнее всего остального, и он это знает. Я почти уверен, что он в очень надежных руках, о нем позаботятся действительно хорошие врачи, а он позаботится о себе.

Я точно не знаю, что у него есть, но ему стоит быть осторожным по отношению к собственному здоровью", — заявил Гвардиола.

Ранее Фокус рассказывал о пяти футболистах, которые завершили профессиональную карьеру из-за проблем с сердцем.

В начале ноября появлялась информация о том, что Серхио Агуэро все еще не выписан из больницы и срок его восстановления может занять намного больше времени, чем планировалось изначально.