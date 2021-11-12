Близький до завершення кар'єри. Стали відомі деталі хвороби Серхіо Агуеро

Поглиблене обстеження форварда "Барселони" показало, що його проблеми із серцем набагато серйозніші, ніж вважалося спочатку.

Нападник футбольного клубу "Барселона" Серхіо Агруеро може завершити професійну кар'єру через серцеве захворювання, повідомляє видання The Sun із посиланням на Catalunya Radio.

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Агуеро отримав результати обстеження, в яких стверджується, що проблеми аргентинця набагато серйозніші, ніж очікувалося. Згідно з останнім медичним звітом, 33-річний форвард отримав незадовільні результати і тепер йому доведеться ухвалювати рішення про свою подальшу кар'єру.

Проблеми із серцем у Агуеро загострилися під час матчу чемпіонату Іспанії проти "Алавеса". Футболіст відчув себе погано та був госпіталізований. Згідно з початковими прогнозами лікарів гравець мав пропустити три місяці, але тепер його кар'єра опинилася під загрозою завершення.

Сам футболіст поки не коментував ситуацію, що склалася.

А ось головний тренер "Манчестер Сіті" Хосеп Гвардіола, під керівництвом якого Агуеро виступав протягом п'яти років, виступив із підтримкою гравця, зазначивши, що він має зосередитися на власному здоров'ї.

"Звичайно, це важкі новини для всіх. Але особливо, для нього та його сім'ї. Ми бажаємо йому всього найкращого, він це знає, від усіх людей у "Манчестер Сіті". Ми бажаємо йому якнайшвидшого одужання, але час не має значення. Здоров'я і життя важливіше за все інше, і він це знає... Я майже впевнений, що він у дуже надійних руках, про нього подбають справді добрі лікарі, а він подбає про себе.

Я точно не знаю, що в нього є, але йому варто бути обережним щодо власного здоров'я», — заявив Гвардіола.

Раніше Фокус розповідав про п'ятьох футболістів, які завершили професійну кар'єру через проблеми із серцем.

На початку листопада з'являлася інформація про те, що Серхіо Агуеро все ще не виписали з лікарні і термін його відновлення може зайняти набагато більше часу, ніж планувалося спочатку.