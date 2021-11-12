Вдвое меньше, чем просил у "Реала". Стало известно, сколько Серхио Рамос зарабатывает в ПСЖ

Согласно информации французских журналистов, испанский футболист пошел на существенное понижение заработной платы, чтобы играть в Париже.

Защитник французского ПСЖ Серхио Рамос при подписании контракта с клубом согласился на гораздо более скромные финансовые условия, чем требовал от мадридского "Реала", сообщает издание L’Équipe.

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В ПСЖ опытному футболисту предложили сумму в 6 миллионов евро за сезон. При этом, Серхио Рамос является одним из самых высокооплачиваемых футболистов в команде и не получил подписной бонус при переходе летом.

В то же время, минувшей зимой, как сообщало испанское издание Marca, 35-летний защитник при переговорах со своим тогдашним клубом, мадридским "Реалом", хотел убедить руководство платить ему 12 миллионов евро за сезон. Боссы "галактикос" предлагали игроку сохранить предыдущий уровень заработной платы, но он хотел получать больше.

Отметим, что в текущем сезоне Серхио Рамос пока не сыграл за ПСЖ ни единого матча — игрок залечивает травму.

К парижскому клубу испанец присоединился еще в июле, подписав контракт на два года. Фокус сообщал, что Серхио Рамос стал игроком ПСЖ в статусе свободного агента, поскольку его контракт с "Реалом" подошел к концу. В свою очередь, за мадридский клуб он отыграл 15 сезонов. В составе "Реала" Серхио Рамос по 4 раза выигрывал Лигу чемпионов и клубный чемпионат мира, 5 раз становился чемпионом Испании, четыре раза выигрывал Суперкубок страны и дважды — Кубок.

В августе Фокус рассказывал о скандале в ПСЖ: неназванные игроки французского клуба не приняли в команде хорошо легендарного испанского защитника. На правах анонимности они пожаловались, что футболист высокомерно относится к игрокам и обсуживающему персоналу клуба, ведет себя будто капитан команды, хотя таковым в команде не является.