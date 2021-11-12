Вдвічі менше, ніж просив у "Реала". Стало відомо, скільки Серхіо Рамос заробляє у ПСЖ

За інформацією французьких журналістів, іспанський футболіст пішов на суттєве зниження заробітної плати, щоб грати у Парижі.

Захисник французького ПСЖ Серхіо Рамос під час підписання контракту з клубом погодився на набагато скромніші фінансові умови, ніж вимагав від мадридського "Реала", повідомляє видання L'Équipe.

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У ПСЖ досвідченому футболісту запропонували суму 6 мільйонів євро за сезон. При цьому Серхіо Рамос є одним з найоплачуваніших футболістів у команді і не отримав підписного бонуса при переході влітку.

Водночас минулої зими, як повідомляло іспанське видання Marca, 35-річний захисник у процесі переговорів зі своїм тодішнім клубом, мадридським "Реалом", хотів переконати керівництво платити йому 12 мільйонів євро за сезон. Боси "галактикос" пропонували гравцеві зберегти попередній рівень заробітної плати, але він хотів отримувати більше.

Зазначимо, що цього сезону Серхіо Рамос поки не зіграв за ПСЖ жодного матчу — гравець заліковує травму.

До паризького клубу іспанець приєднався ще у липні, підписавши контракт на два роки. Фокус повідомляв, що Серхіо Рамос став гравцем ПСЖ у статусі вільного агента, оскільки його контракт із "Реалом" добіг кінця. Зі свого боку за мадридський клуб він відіграв 15 сезонів. У складі "Реала" Серхіо Рамос по 4 рази вигравав Лігу чемпіонів та клубний чемпіонат світу, 5 разів ставав чемпіоном Іспанії, чотири рази вигравав Суперкубок країни та двічі — Кубок.

У серпні Фокус розповідав про скандал у ПСЖ: неназвані гравці французького клубу не прийняли у команді добре легендарного іспанського захисника. На правах анонімності вони поскаржилися, що футболіст зарозуміло ставиться до гравців і персоналу клубу, що поводить себе ніби капітан команди, хоча таким у команді не є.