"Манчестер Юнайтед" и "Челси" готовы заплатить 64 млн фунтов за Холланда, - СМИ

Мадридский "Реал" сдался в борьбе за форварда дортмундской "Боруссии", признав, что нападающий уедет в Англию.

Английские футбольные клубы "Манчестер Юнайтед" и "Челси" получили импульс в погоне за Эрлингом Холландом после того, как стало известно, что "Реал Мадрид" не будет претендовать на перспективного нападающего, сообщает издание The Sun.

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Издание сообщает, что испанский гранд отчаянно пытался подписать норвежца, но теперь они полагают, что звезда дортмундского клуба сделает выбор в пользу английской команды.

Приглашение Холланда было одной из частей плана президента "Реала" Флорентино Переса, который намеревался объединить звездный дуэт форвардов на "Сантьяго Бернабеу". Вторым игроков, на которого рассчитывает руководитель "галактикос", является форвард ПСЖ Килиан Мбаппе.

Сообщается, что "Манчестер Юнайтед" и "Челси" готовы выложить за Холланда 64 миллиона фунтов стерлингов.

Эрлинг Холланд выступает за дортмундскую "Боруссию" с 2019 года и за три сезона норвежский футболист показал потрясающую статистику в Бундеслиге: в 49 матчах он забил 49 голов и отдал 15 результативных передач. Суммарно, во всех турнирах в составе дортмундского клуба Холланд провел 69 матчей и забил 70 мячей.

Трансферная стоимость футболиста, согласно данным Transfermarkt.com, составляет 150 миллионов евро. Его контракт с "Боруссией" действует до лета 2024 года.

Ранее Фокус рассказывал, что форвард ПСЖ Килиан Мбаппе уже договорился о контракте с ФК "Реал" Мадрид. Французский нападающий может присоединиться к испанскому гранду следующим летом на правах свободного агента, поскольку его контракт с парижанами заканчивается, а новое соглашение между игроком и клубом до сих пор не подписано.