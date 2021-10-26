Мбаппе уже договорился о контракте с "Реалом", — журналист

Французский форвард не может поставить подпись под документом раньше февраля

Итальянский журналист Джанлука Ди Марцио рассказал о деталях перехода форварда ПСЖ Килиана Мбаппе в мадридский "Реал".

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По информации инсайдера, 22-летний нападающий уже договорился с мадридским грандом об условиях трудового договора и даже получил его. Дело остается только в формальностях — Мбаппе должен подписать контракт с "Реалом", но это произойдет не раньше февраля 2022 года, в связи с бюрократическими нюансами. Ди Марцио убежден, что сорвать самый громкий трансфер будущего межсезонья может только некий "неприятный сюрприз".

Контракт Мбаппе с ПСЖ рассчитан до конца сезона 2021/2022. Таким образом, он может перейти в "Реал" на правах свободного агента, а парижский клуб ничего не заработает на его уходе.

В начале октября в парижском клубе возник скандал из-за интервью, которое Килиан Мбаппе не согласовал с пресс-службой. В нем Мбаппе заявил, что мечтал перейти в мадридский "Реал" в это трансферное окно и не хочет продлевать сотрудничество с парижанами в дальнейшем.

На этом фоне футболист смог показать свои лучшие качества в составе национальной сборной: Франция стала победителем Лиги наций, в финале обыграв команду Испании. При счете 1:1 на 80-й минуте матча Мбаппе взял ответственность на себя, избежал положения "вне игры" и забил решающий мяч, принеся победу сборной Франции, в составе которой три года назад он стал чемпионом мира.

Ранее во французских СМИ появилась информация, что Килиан Мбаппе выступает за национальную сборную бесплатно. Источники сообщали, что форвард пожертвовал более 1,5 млн евро на благотворительность.