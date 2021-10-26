Мбаппе вже домовився про контракт із "Реалом", — журналіст

Французький форвард не може поставити підпис під документом раніше лютого

Італійський журналіст Джанлука ді Марціо розповів про деталі переходу форварда ПСЖ Кіліана Мбаппе до мадридського "Реалу".

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За інформацією інсайдера, 22-річний нападник уже домовився з мадридським грандом про умови трудового договору та навіть отримав його. Справа залишається лише у формальностях — Мбаппе має підписати контракт із "Реалом", але це станеться не раніше лютого 2022 року у зв'язку з бюрократичними нюансами. Ді Марціо переконаний, що зірвати найгучніший трансфер майбутнього міжсезоння може лише "неприємний сюрприз".

Контракт Мбаппе з ПСЖ розрахований до кінця сезону 2021/2022. Таким чином, він може перейти до "Реалу" на правах вільного агента, а паризький клуб нічого не заробить на його відході.

На початку жовтня в паризькому клубі виник скандал через інтерв'ю, яке Кіліан Мбаппе не погодив із пресслужбою. У ньому Мбаппе заявив, що мріяв перейти до мадридського "Реала" в це трансферне вікно та не хоче продовжувати співпрацю з парижанами надалі.

На цьому фоні футболіст зміг показати свої найкращі якості в складі національної збірної: Франція стала переможцем Ліги націй, у фіналі обігравши команду Іспанії. За рахунку 1:1 на 80-й хвилині матчу Мбаппе взяв відповідальність на себе, уникнув положення "поза грою" та забив вирішальний м'яч, принісши перемогу збірній Франції, у складі якої три роки тому він став чемпіоном світу.

Раніше у французьких ЗМІ з'явилася інформація, що Кіліан Мбаппе виступає за національну збірну безкоштовно. Джерела повідомляли, що форвард пожертвував понад 1,5 млн. євро на благодійність.