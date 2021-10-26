Мбаппе вже домовився про контракт із "Реалом", — журналіст
Французький форвард не може поставити підпис під документом раніше лютого
Італійський журналіст Джанлука ді Марціо розповів про деталі переходу форварда ПСЖ Кіліана Мбаппе до мадридського "Реалу".
За інформацією інсайдера, 22-річний нападник уже домовився з мадридським грандом про умови трудового договору та навіть отримав його. Справа залишається лише у формальностях — Мбаппе має підписати контракт із "Реалом", але це станеться не раніше лютого 2022 року у зв'язку з бюрократичними нюансами. Ді Марціо переконаний, що зірвати найгучніший трансфер майбутнього міжсезоння може лише "неприємний сюрприз".
Контракт Мбаппе з ПСЖ розрахований до кінця сезону 2021/2022. Таким чином, він може перейти до "Реалу" на правах вільного агента, а паризький клуб нічого не заробить на його відході.
На початку жовтня в паризькому клубі виник скандал через інтерв'ю, яке Кіліан Мбаппе не погодив із пресслужбою. У ньому Мбаппе заявив, що мріяв перейти до мадридського "Реала" в це трансферне вікно та не хоче продовжувати співпрацю з парижанами надалі.
На цьому фоні футболіст зміг показати свої найкращі якості в складі національної збірної: Франція стала переможцем Ліги націй, у фіналі обігравши команду Іспанії. За рахунку 1:1 на 80-й хвилині матчу Мбаппе взяв відповідальність на себе, уникнув положення "поза грою" та забив вирішальний м'яч, принісши перемогу збірній Франції, у складі якої три роки тому він став чемпіоном світу.
Раніше у французьких ЗМІ з'явилася інформація, що Кіліан Мбаппе виступає за національну збірну безкоштовно. Джерела повідомляли, що форвард пожертвував понад 1,5 млн. євро на благодійність.