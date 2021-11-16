"Манчестер Юнайтед" та "Челсі" готові заплатити 64 млн фунтів за Голанда, — ЗМІ

Мадридський "Реал" здався в боротьбі за форварда дортмундської "Боруссії", визнавши, що нападник поїде до Англії.

Англійські футбольні клуби "Манчестер Юнайтед" та "Челсі" отримали імпульс у погоні за Ерлінгом Голандом після того, як стало відомо, що "Реал Мадрид" не претендуватиме на перспективного нападника, повідомляє видання The Sun.

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Видання повідомляє, що іспанський гранд відчайдушно намагався підписати норвежця, але тепер вони вважають, що зірка дортмундського клубу зробить вибір на користь англійської команди.

Запрошення Голанда було однією з частин плану президента "Реала" Флорентіно Переса, який мав намір поєднати зірковий дует форвардів на "Сантьяго Бернабеу". Другим гравцем, на якого розраховує керівник "Галактікос", є форвард ПСЖ Кіліан Мбаппе.

Повідомляється, що "Манчестер Юнайтед" та "Челсі" готові викласти за Голанда 64 мільйони фунтів стерлінгів.

Ерлінг Голанд виступає за дортмундську "Боруссію" з 2019 року, і за три сезони норвезький футболіст показав приголомшливу статистику в Бундеслізі: у 49 матчах він забив 49 голів і віддав 15 результативних передач. Сумарно, у всіх турнірах у складі дортмундського клубу Голанд провів 69 матчів та забив 70 м'ячів.

Трансферна вартість футболіста, за даними Transfermarkt.com, становить 150 мільйонів євро. Його контракт з "Боруссією" діє до літа 2024 року.

Раніше Фокус розповідав, що форвард ПСЖ Кіліан Мбаппе вже домовився про контракт із ФК "Реал" Мадрид. Французький нападник може приєднатися до іспанського гранду наступного літа на правах вільного агента, оскільки його контракт з парижанами закінчується, а нова угода між гравцем та клубом досі не підписана.