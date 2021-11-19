"Хочу, чтобы команды из Украины и России играли друг с другом": Ракицкий призвал УЕФА к переменам

Украинский защитник петербургского "Зенита" считает, что УЕФА стоит пересмотреть решение разводить украинские и российские клубы в еврокубках.

Экс-футболист сборной Украины и донецкого "Шахтера" Ярослав Ракицкий, выступающий за петербургский "Зенит", заявил, что хотел бы возвращения практики матчей между украинскими и российскими командами в еврокубках, сообщает издание "Спорт-Экспресс".

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По словам Ракицкого, помимо официальных матчей, украинские и российские клубы могли бы проводить товарищеские турниры, как это происходило до 2014 года.

"Я бы хотел, чтобы российские команды с украинскими встречались в Лиге чемпионов, как было раньше. И чтобы проводили турнирчики дружеские, это же нормально", — сказал Ракицкий.

Он также рассказал о том, существует ли вероятность, что он вернется в национальную сборную Украины по футболу. По его словам, после ухода Андрея Шевченко из сборной Украины, он так и не получил вызова в сборную.

"Все то же самое. Все в сборные уезжают, а я тут тренируюсь", — отметил 32-летний защитник.

Ярослав Ракицкий — воспитанник донецкого "Шахтера". Зимой 2019 года он покинул родной клуб и перешел в "Зенит" из Санкт-Петербурга. Этот трансфер вызвал негативную реакцию в среде болельщиков, а после перехода в "Зенит" Ракицкого больше не вызывали в национальную сборную Украины. В июле, приняв решение о завершении карьеры сборной, Ракицкий заявил, что приказ не вызывать его в национальную команду исходил лично от президента УАФ Андрея Павелко.

Ранее Фокус рассказывал, что генеральный директор "Шахтера" Сергей Палкин следит за карьерой Ракицкого в России и считает его "хорошим парнем".

Ярослав Ракицкий объявил о завершении карьеры в сборной Украины в ноябре 2019 года. В составе национальной команды футболист провел 54 матча, где забил 4 мяча.