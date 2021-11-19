"Хочу, щоб команди з України та Росії грали одна з одною": Ракіцький закликав УЄФА до змін

Український захисник петербурзького "Зеніту" вважає, що УЄФА варто переглянути рішення розводити українські та російські клуби в єврокубках

Ексфутболіст збірної України та донецького "Шахтаря" Ярослав Ракіцький, який виступає за петербурзький "Зеніт", заявив, що хотів би повернення практики матчів між українськими та російськими командами в єврокубках, повідомляє видання "Спорт-Експрес".

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За словами Ракіцького, окрім офіційних матчів, українські та російські клуби могли б проводити товариські турніри, як це відбувалося до 2014 року.

"Я хотів би, щоб російські команди з українськими зустрічалися в Лізі чемпіонів, як було раніше. І щоб проводили турнірчики дружні, це ж нормально", — сказав Ракіцький.

Він також розповів про те, чи існує ймовірність, що він повернеться до національної збірної України з футболу. За його словами, після відходу Андрія Шевченка зі збірної України він так і не отримав виклику до збірної.

"Усе те саме. Усі в збірні їдуть, а я тут тренуюся", — зазначив 32-річний захисник.

Ярослав Ракіцький – вихованець донецького "Шахтаря". Взимку 2019 року він залишив рідний клуб і перейшов до "Зеніту" із Санкт-Петербурга. Цей трансфер викликав негативну реакцію серед уболівальників, а після переходу в "Зеніт" Ракіцького більше не викликали до національної збірної України. У липні, ухваливши рішення про завершення кар'єри збірної, Ракіцький заявив, що наказ не викликати його в національну команду виходив особисто від президента УАФ Андрія Павелка.

Раніше Фокус розповідав, що генеральний директор "Шахтаря" Сергій Палкін стежить за кар'єрою Ракіцького в Росії та вважає його "хорошим хлопцем".

Ярослав Ракіцький оголосив про завершення кар'єри у збірній України в листопаді 2019 року. У складі національної команди футболіст провів 54 матчі, де забив 4 м'ячі.