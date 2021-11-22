Полузащитник "Барселоны" опередил украинцев и стал обладателем премии Golden Boy-2021

Титул лучшего молодого футболиста Европы в 2021 году отправляется в Испанию.

Полузащитник "Барселоны" Педри победил в премии Golden Boy-2021, вручаемой лучшему молодому футболисту Европы (до 21 года), сообщает издание Tuttosport, которое является организатором.

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Согласно регламенту проведения премии, каждый член жюри назначает 5 голосов, которые дают 10 баллов первому месту, 7 — второму, 5 — третьему, 3 — четвертому и 1 — пятому. Выборы для Golden Boy "Absolute Best" начинаются с публикации на Tuttosport в середине июня первого списка из 100 кандидатов, который сокращается на 20 единиц каждый месяц. В октябрьский финал попадают 20 "выживших", которые борются за титул. Участвующие в соревновании игроки должны быть строго моложе 21 года, соответственно, в этом году премию разыгрывали между футболистами, которые родились с 1 января 2001 года и зарегистрированы в европейском клубе, выступающем в высшей лиге своего национального чемпионата.

Награду 18-летний футболист может получить 15 декабря в Турине, когда состоится торжественная церемония.

В 2021 году Педри помог сборной Испании дойти до полуфинала Евро-2020 и в составе Олимпийской сборной Испании выиграл серебряную медаль на Олимпийских играх в Токио. Также он провел 52 матча в составе "Барселоны", в которых забил 4 мяча и отдал 6 результативных передач.

Напомним, что в первую сотню молодых игроков попали украинские футболисты: Анатолий Трубин из "Шахтера" и Илья Забарный из "Динамо".

В 2020 году премию Golden Boy получил норвежский нападающий "Боруссии" Дортмунд Эрлинг Холланд, которого в своем составе в следующем году хотят видеть "Манчестер Юнайтед" и "Челси".