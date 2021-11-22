Півзахисник "Барселони" випередив українців і став володарем премії Golden Boy-2021

Титул найкращого молодого футболіста Європи у 2021 році вирушає в Іспанію.

Півзахисник "Барселони" Педрі переміг у премії Golden Boy-2021, яка вручається кращому молодому футболісту Європи (до 21 року), повідомляє видання Tuttosport, яке є організатором.

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Згідно з регламентом проведення премії, кожен член журі призначає 5 голосів, які дають 10 балів першому місцю, 7 — другому, 5 — третьому, 3 — четвертому й 1 — п'ятому. Вибори для Golden Boy "Absolute Best" починаються з публікації на Tuttosport у середині червня першого списку зі 100 кандидатів, який скорочується на 20 одиниць щомісяця. У жовтневий фінал потрапляють 20 тих, хто "вижив", котрі й борються за титул. Гравці, які беруть участь у змаганні, повинні бути суворо молодшими за 21 рік, відповідно, цьогоріч премію розігрували між футболістами, які народилися з 1 січня 2001 року та зареєстровані в європейському клубі, який виступає у вищій лізі свого національного чемпіонату.

Нагороду 18-річний футболіст може здобути 15 грудня у Турині, коли відбудеться урочиста церемонія.

У 2021 році Педрі допоміг збірній Іспанії дійти до пів фіналу Євро-2020 й у складі Олімпійської збірної Іспанії виграв срібну медаль на Олімпійських іграх у Токіо. Також він провів 52 матчі в складі "Барселони", в яких забив 4 м'ячі та віддав 6 результативних передач.

Нагадаємо, що в першу сотню молодих гравців потрапили українські футболісти: Анатолій Трубін із "Шахтаря" та Ілля Забарний із "Динамо".

У 2020 році премію Golden Boy отримав норвезький нападник "Боруссії" Дортмунд Ерлінг Голанд, якого у своєму складі наступного року хочуть бачити "Манчестер Юнайтед" і "Челсі".