Конец эпохи: лондонский "Арсенал" останется без лидера будущим летом

Руководство клуба не собирается продлевать контракт с футболистом, которому нужно платить 200 тысяч фунтов в неделю.

Футбольный клуб "Арсенал" Лондон не будет обсуждать новый контракт с Александром Ляказеттом до конца сезона, даже рискуя потерять его летом даром, сообщает издание The Sun.

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30-летний нападающий отрабатывает последние месяцы своего контракта. Ляказетт сможет начать переговоры с зарубежными клубами в январе.

Главный тренер команды Микель Артета не исключил возможности продления срока пребывания нападающего, но хочет пока приостановить все переговоры по контракту.

Отмечается, что зарплата французского нападающего составляет 200 000 фунтов стерлингов в неделю и его уход поможет "Арсеналу" разгрузить зарплатную ведомость.

Ляказетт, который обошелся "Арсеналу" в рекордные для клуба 52 миллиона фунтов стерлингов, перейдя из "Лиона" в 2017 году, знает, что у него не будет недостатка в предложениях.

Издание сообщает, что на форварда претендуют "Атлетико Мадрид", "Милан", "Марсель" и "Ньюкасл", которые внимательно следят за ситуацией с нападающим. Кроме того, в случае подписания контракта с одним из этих клубов, Ляказетт может получить солидный гонорар.

Вместе с тем, "Арсенал" не планирует предлагать ему еще одну долгосрочную сделку с его нынешней зарплатой, несмотря на то, что игрок вернулся в основной состав команды в последние недели.

Наставник "канониров" Микель Артета сказал: "Я очень доволен тем, что делает Ляказетт в настоящий момент. Но мы не будем разговаривать о новом контракте до конца сезона".

Ранее Фокус рассказывал о перепалке, которая возникла между Микелем Артетой и главным тренером "Ливерпуля" Юргеном Клоппом. Тренеров пришлось разнимать ассистентам и арбитрам.