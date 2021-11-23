Кінець епохи: лондонський "Арсенал" залишиться без лідера наступного літа

Керівництво клубу не збирається продовжувати контракт із футболістом, якому потрібно платити 200 тисяч фунтів на тиждень.

Футбольний клуб "Арсенал" Лондон не обговорюватиме новий контракт з Александром Ляказеттом до кінця сезону, навіть ризикуючи втратити його влітку задарма, повідомляє видання The Sun.

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30-річний нападник відпрацьовує останні місяці свого контракту. Ляказет зможе розпочати переговори із закордонними клубами в січні.

Головний тренер команди Мікель Артета не заперечив можливість продовження терміну перебування нападника, але хоче поки що призупинити всі переговори щодо контракту.

Зазначається, що зарплата французького нападника становить 200 000 фунтів стерлінгів на тиждень і його відхід допоможе "Арсеналу" розвантажити зарплатну відомість.

Ляказетт, який коштував "Арсеналу" рекордні для клубу 52 мільйони фунтів стерлінгів, перейшовши з "Ліона" у 2017 році, знає, що не матиме браку в пропозиціях.

На форварда претендують "Атлетіко Мадрид", "Мілан", "Марсель" і "Ньюкасл", які уважно стежать за ситуацією з нападником. Крім того, у разі підписання контракту з одним із цих клубів, Ляказетт може отримати солідний гонорар.

Разом із тим "Арсенал" не планує пропонувати йому ще одну довгострокову угоду з його нинішньою зарплатою, незважаючи на те, що гравець повернувся до основного складу команди в останні тижні.

Наставник "канонірів" Мікель Артета сказав: "Я дуже задоволений тим, що робить Ляказетт зараз. Але ми не говоритимемо про новий контракт до кінця сезону".

Раніше Фокус розповідав про суперечку, яка виникла між Мікелем Артетою та головним тренером "Ліверпуля" Юргеном Клоппом. Тренерів довелося рознімати асистентам та арбітрам.