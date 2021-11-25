"Челси" готов предложить 100 млн евро за форварда "Ювентуса" Кьезу

В борьбе за 24-летнего футболиста лондонский клуб будет конкурировать с мюнхенской "Баварией".

Лондонский футбольный клуб "Челси" планирует усилить состав нападающим туринского "Ювентуса" Федерико Кьезой, сообщает Calciomercatto.

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Комичность ситуации состоит в том, что "Ювентус" может не получить ни копейки от этого трансфера, поскольку права на футболиста принадлежат "Фиорентине", а за туринский клуб 24-летний нападающий выступает на правах аренды.

Издание сообщает, что главным конкурентом "Челси" в борьбе за Кьезу будет мюнхенская "Бавария".

Федерико Кьеза был важной частью сборной Италии по футболу на Евро-2020, в котором итальянская команда одержала победу. Кьеза забил в 1/8 финала в ворота Австрии (2:1) и в полуфинале против Испании (1:1; 4:2 — по пенальти).

Профессиональную карьеру этот футболист начал в 2016 году в составе "Фиорентины", за которую выступал до 2020 года. 5 октября 2020 года он перешел в "Ювентус" на правах аренды сроком на два года с опцией выкупа контракта за 40 миллионов евро.

Отметим, что "Ювентус" и "Челси" являются соперниками по групповому этапу Лиги чемпионов УЕФА. В Турине "Ювентус" обыграл действующего победителя Лиги чемпионов со счетом 1:0, а решающий мяч на свой счет записал Федерико Кьеза. Но на текущей неделе соперники встретились уже в Лондоне и "Челси" взял убедительный реванш, разгромив соперника со счетом 4:0.

Ранее Фокус рассказывал о борьбе "Челси" и "Манчестер Юнайтед" за одного из самых перспективных форвардов Европы Эрлинга Холланда. Норвежский нападающий выступает за дортмундскую "Боруссию", а английские гранды готовы заплатить за него 64 миллиона фунтов стерлингов.