"Челсі" готовий запропонувати 100 млн євро за форварда "Ювентуса" К'єзу

У боротьбі за 24-річного футболіста лондонський клуб конкуруватиме з мюнхенською "Баварією".

Лондонський футбольний клуб "Челсі" планує посилити склад нападникам туринського "Ювентуса" Федеріко К'єзою, повідомляє Calciomercatto.

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Комічність ситуації полягає в тому, що "Ювентус" може не отримати жодної копійки від цього трансферу, оскільки права на футболіста належать "Фіорентіні", а за туринський клуб 24-річний нападник виступає на правах оренди.

Видання повідомляє, що головним конкурентом "Челсі" у боротьбі за К'єзу буде мюнхенська "Баварія".

Федеріко К'єза був важливою частиною збірної Італії з футболу на Євро-2020, у якому італійська команда здобула перемогу. К'єза забив в 1/8 фіналу у ворота Австрії (2:1) та у півфіналі проти Іспанії (1:1; 4:2 — за пенальті).

Професійну кар'єру цей футболіст розпочав у 2016 році в складі "Фіорентини", за яку виступав до 2020 року. 5 жовтня 2020 року він перейшов у "Ювентус" на правах оренди терміном на два роки з опцією викупу контракту за 40 мільйонів євро.

Зазначимо, що "Ювентус" і "Челсі" є суперниками з групового етапу Ліги чемпіонів УЄФА. У Турині "Ювентус" обіграв переможця Ліги чемпіонів із рахунком 1:0, а вирішальний м'яч на свій рахунок записав Федеріко К'єза. Але цього тижня суперники зустрілися вже в Лондоні й "Челсі" взяв переконливий реванш, розгромивши суперника з рахунком 4:0.

Раніше Фокус розповідав про боротьбу "Челсі" та "Манчестер Юнайтед" за одного з найперспективніших форвардів Європи Ерлінга Голанда. Норвезький нападник виступає за дортмундську "Боруссію", а англійські гранди готові заплатити за нього 64 мільйони фунтів стерлінгів.