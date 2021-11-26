Дворника-победителя чемпионата мира по джиу-джитсу хотят наградить званием Героя Украины

По мнению авторов петиции, он является "примером для молодежи и стимулирует украинцев идти к своей цели".

Украинский боец джиу-джитсу Игорь Евтушенко, ставший чемпионом мира в Абу-Даби, может получить звание Героя Украины. Соответствующая петиция появилась на сайте Офиса президента.

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"Признание Игоря Евтушенко государственной наградой станет логическим продолжением этой невероятной истории нашего украинского Героя и будет мотивировать тысячи людей к занятиям спортом и прославлению Украины на международной арене", — говорится в тексте петиции.

Бывший водолаз-спасатель, ныне подрабатывающий в одной из херсонских школ дворником, самостоятельно подал заявку на чемпионат мира и сумел одержать победу. Деньги на поездку Игорю Евтушенко помогали собрать неравнодушные граждане.

Для того, чтобы президент Украины Владимир Зеленский рассмотрел обращение, необходимо собрать 25 тысяч подписей. На данный момент прошение о присвоении Игорю Евтушенко звания "Герой Украины" подписало 182 человека.

В то же время промоушен B1 Promotions, который помогал 49-летнему спортсмену готовиться к чемпионату мира в своем официальном заявлении отметил, что Игорь Евтушенко является примером для молодого поколения.

"15 ноября украинец стал чемпионом мира в возрастной группе 46-50 лет, а теперь мы подали петиции относительно награждения его званием Герой Украины. Его пример – как метрика несокрушимости характера украинских спортсменов и именно его достижение – стимул для всех украинцев уверенно и не покладая рук идти к своей цели", — говорится в официальном заявлении компании.

Ранее Фокус рассказывал об истории Игоря Евтушенко: обычный школьный дворник организовал кружок джиу-джитсу в Херсоне и настолько вдохновился идеей, что решил ехать на чемпионат мира.

В Абу-Даби Игорь Евтушенко выступил в возрастной категории 46-50 лет и одержал победу, в финале справившись с представителем Азербайджана Азадом Джафарзаде.