Двірника-переможця чемпіонату світу з джиу-джитсу хочуть нагородити званням Героя України

На думку авторів петиції, він є "прикладом для молоді та стимулює українців іти до своєї мети".

Український боєць джиу-джитсу Ігор Євтушенко, який став чемпіоном світу в Абу-Дабі, може здобути звання Героя України. Відповідна петиція з’явилася на сайті Офісу президента.

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"Визнання Ігоря Євтушенка державною нагородою стане логічним продовженням цієї неймовірної історії нашого українського Героя та мотивуватиме тисячі людей до занять спортом і прославлення України на міжнародній арені", — йдеться в тексті петиції.

Колишній водолаз-рятувальник, який нині підробляє в одній із херсонських шкіл двірником, самостійно подав заявку на чемпіонат світу і зумів здобути перемогу. Гроші на подорож Ігорю Євтушенку допомагали зібрати небайдужі громадяни.

Щоб президент України Володимир Зеленський розглянув звернення, необхідно зібрати 25 тисяч підписів. Наразі прохання про присвоєння Ігорю Євтушенку звання "Герой України" підписало 182 особи.

У той же час промоушен B1 Promotions, який допомагав 49-річному спортсмену готуватися до чемпіонату світу, у своїй офіційній заяві зазначив, що Ігор Євтушенко є прикладом для молодого покоління.

"15 листопада українець став чемпіоном світу у віковій групі 46-50 років, а тепер ми подали петиції щодо нагородження його званням Герой України. Його приклад – як метрика незламності характеру українських спортсменів і саме його досягнення – стимул для всіх українців впевнено та не покладаючи рук іти до своєї мети", — йдеться в офіційній заяві компанії.

Раніше Фокус розповідав про історію Ігоря Євтушенка: звичайний шкільний двірник організував гурток джиу-джитсу в Херсоні та настільки надихнувся ідеєю, що вирішив їхати на чемпіонат світу.

В Абу-Дабі Ігор Євтушенко виступив у віковій категорії 46-50 років і здобув перемогу, у фіналі впоравшись із представником Азербайджану Азадом Джафарзаде.