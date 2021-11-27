"Эмигранты в Аргентине сохраняют украинскую культуру": легкоатлетка Левченко - о поддержке за рубежом

Спортсменка рассказала о встречах с украинскими громадами в Аргентине и Турции.

Украинская легкоатлетка Юлия Левченко, выступающая в прыжках в высоту, в эксклюзивном интервью Фокусу рассказала о поддержке от украинских эмигрантов во время соревнований.

Будь всегда в курсе событий вместе с телеграм-каналом Быстрый Фокус. Подписаться

По словам спортсменки, в Аргентине, где сосредоточено большое количество украинцев, эмигранты стараются сохранять национальную идентичность и активно работают над развитием украинской культуры в стране.

"Я ездила как посол на юношеские Олимпийские игры в 2018 году в Аргентину — там живет очень большая украинская диаспора. Игры проходили в Буэнос-Айресе и нас пригласили в гости. Было очень круто, что мы встретились в Аргентине возле памятника Шевченко. Людей собралось очень много, встреча со спортсменами из Украины для них стала грандиозным событием.

Пожилые женщины, которые уже сами воспитывают внуков — говорили, что еще их бабушки уезжали из Украины. Кто-то только знает об украинских корнях, кто-то даже бывал в Украине, словом, много разных судеб, но они сохраняют украинскую культуру. Эти люди разговаривают на украинском языке, читают "Кобзарь", собираются на разные мероприятия, организовывают литературные вечера. А еще у них очень сильный акцент и есть свой диалект, который не всегда понятен, потому что это уже старые слова, которые мы вообще не используем в жизни. Это такие архаизмы, что иногда приходилось задумываться, где я могла услышать и слышала ли такие слова вообще", — рассказала Левченко в интервью Фокусу.

Также 23-летняя спортсменка вспомнила о встрече с украинцами, которые проживают в Турции. Юлия Левченко призналась, что была удивлена тем, как украинцы проявляют свою гражданскую позицию.

"Еще была история в Турции, на сборах. Мы обычно тренируемся на пляже, где мало людей. И тут мы встретили посла Украины в Турции, они приехали на какой-то съезд и пригласили нас поучаствовать во встрече с украинской диаспорой. Тогда еще приезжал министр культуры Александр Ткаченко. И мы вместе общались с нашими эмигрантами. Очень много узнаешь нового. Например, то, что наши люди в мире открывают парки имени Тараса Шевченко и хотят продолжать это делать", — отметила спортсменка.

Напомним, что в интервью Фокусу легкоатлетка Юлия Левченко рассказала о неудачном сезоне, рекламных контрактах, участии в ТВ-шоу и проблемах с коленом.