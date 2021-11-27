"Емігранти в Аргентині зберігають українську культуру": легкоатлетка Левченка – про підтримку за кордоном

Спортсменка розповіла про зустрічі з українськими громадами в Аргентині та Туреччині.

Українська легкоатлетка Юлія Левченко, яка виступає у стрибках у висоту, в ексклюзивному інтерв'ю Фокусу розповіла про підтримку українських емігрантів під час змагань.

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За словами спортсменки, в Аргентині, де зосереджена велика кількість українців, емігранти намагаються зберігати національну ідентичність та активно працюють над розвитком української культури у країні.

"Я їздила як посол на юнацькі Олімпійські ігри у 2018 році до Аргентини — там живе дуже велика українська діаспора. Ігри проходили у Буенос-Айресі і нас запросили у гості. Було дуже круто, що ми зустрілися в Аргентині біля пам'ятника Шевченку. Людей зібралося дуже багато, зустріч із спортсменами з України для них стала грандіозною подією.

Літні жінки, які вже самі виховують онуків, говорили, що ще їхні бабусі виїжджали з України. Хтось тільки знає про українське коріння, хтось навіть бував в Україні, словом, багато різних доль, але вони зберігають українську культуру. Ці люди розмовляють українською, читають "Кобзар", збираються на різні заходи, організовують літературні вечори. А ще мають дуже сильний акцент і мають свій діалект, який не завжди зрозумілий, бо це вже старі слова, які ми взагалі не використовуємо в житті. Це такі архаїзми, що іноді доводилося замислюватись, де я могла почути і чи чула такі слова взагалі”, – розповіла Левченко в інтерв'ю Фокусу.

Також 23-річна спортсменка згадала про зустріч із українцями, які проживають у Туреччині. Юлія Левченко зізналася, що була вражена тим, як українці виявляють свою громадянську позицію.

"Ще була історія в Туреччині, на зборах. Ми зазвичай тренуємось на пляжі, де мало людей. І тут ми зустріли посла України в Туреччині, вони приїхали на якийсь з'їзд та запросили нас взяти участь у зустрічі з українською діаспорою. Тоді ще приїжджав міністр. культури Олександр Ткаченко. І ми разом спілкувалися з нашими емігрантами. Дуже багато дізнаєшся про новий. Наприклад, те, що наші люди у світі відкривають парки імені Тараса Шевченка і хочуть продовжувати це робити", — зазначила спортсменка.

Нагадаємо, що в інтерв'ю Фокусу легкоатлетка Юлія Левченко розповіла про невдалий сезон, рекламні контракти, участь у ТБ-шоу та проблеми з коліном.