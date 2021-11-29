Острые зубы: хоккеист "Лос-Анджелес Кингз" укусил соперника во время матча НХЛ (видео)

Инцидент произошел во время драки на льду, которую арбитры не могли разнять около одной минуты.

Нападающий "Лос-Анджелес Кингз" Брендан Лемье был наказан удалением до конца матча во время встречи с "Оттава Сенаторс" за неспортивное поведение, сообщает ESPN.

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Форвард был удален после того, как нападающий канадского клуба Брэди Ткачук соощил, что Лемье укусил его за руку.

В третьем периоде хоккеисты подрались на льду, после чего Ткачук поднялся с кровью на руке. Во время трансляции матча можно было заметить, как он рассказывал официальным лицам, что Лемье укусил его во время драки.

"Это возмутительно", — сказал разъяренный Ткачук после игры, слова которого приводит Ottawa Sun. "Даже дети так больше не делают. Разве что младенцы могут так поступать. Я даже не знаю, о чем он думал. Он просто полная кирпичная голова. У него там ничего нет. Плохой парень, плохой игрок", — возмущался нападающий "Оттавы Сенаторс".

[ + – ] Драка Брендана Лемье и Брэди Ткачука

Департамент безопасности игроков НХЛ объявил в воскресенье, что Лемье было предложено провести слушание по этому инциденту. Дата слушания пока не назначена.

Тренер "Кингз" Тодд Маклеллан сказал, что Лемье должен быть осторожен, чтобы не пересекать черту в таких случаях, как его драка с Ткачуком, и выразил опасение, что это может привести к дисквалификации.

"Нам нужно, чтобы он играл каждую ночь", — сказал Маклеллан. "Нам нужно, чтобы он играл каждую минуту, которую он получает. В нападении, в защите, физически, эмоционально. И если мы потеряем его на какой-то период времени, нам будет его не хватать. И он должен понять, насколько важным он стал", — отметил главный тренер калифорнийского клуба.

Добавим, что "Кингз" прервали серию поражений из пяти игр, победив "Оттаву" со счетом 4:2.

Напомним, ранее Фокус рассказывал о нетрезвом арбитре, который пытался судить хоккейный матч в России. Когда арбитр попытался поймать шайбу, его занесло и он упал вместе с ней и прокатился по льду.