Гострі зуби: хокеїст "Лос-Анджелес Кінгз" вкусив суперника під час матчу НХЛ (відео)

Інцидент стався під час бійки на льоду, який арбітри не могли розняти близько однієї хвилини.

Нападник "Лос-Анджелес Кінгз" Брендан Лем'є був покараний вилученням до кінця матчу під час зустрічі з "Оттава Сенаторс" за неспортивну поведінку, повідомляє ESPN.

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Форварда вилучили після того, як нападник канадського клубу Бреді Ткачук повідомив, що Лем'є вкусив його за руку.

У третьому періоді хокеїсти побилися на льоду, після чого Ткачук піднявся з кров'ю на руці. Під час трансляції матчу можна було помітити, як він розповідав офіційним особам, що Лем'є вкусив його під час бійки.

"Це обурливо", — сказав розлючений Ткачук після гри, слова якого наводить Ottawa Sun. "Навіть діти так більше не роблять. Хіба що немовлята можуть так чинити. Я навіть не знаю, про що він думав. Він просто повна цегляна голова. У нього там нічого немає. Поганий хлопець, поганий гравець", — обурювався нападник "Оттави Сенаторс".

[ + – ] Бійка Брендана Лем'є та Бреді Ткачука

Департамент безпеки гравців НХЛ оголосив у неділю, що Лем'є було запропоновано провести слухання щодо цього інциденту. Дата слухання поки що не призначена.

Тренер "Кінгз" Тодд Маклеллан сказав, що Лем'є має бути обережним, щоб не перетинати межу в таких випадках, як його бійка з Ткачуком, і висловив побоювання, що це може призвести до дискваліфікації.

"Нам потрібно, щоб він грав щоночі", — сказав Маклеллан. "Нам потрібно, щоб він грав кожну хвилину, яку він отримує. У нападі, у захисті, фізично, емоційно. І якщо ми втратимо його на якийсь період часу, нам його не вистачатиме. І він повинен зрозуміти, наскільки важливим він став", — зазначив головний тренер каліфорнійського клубу.

Додамо, що "Кінгз" перервали серію поразок із п'яти ігор, перемігши "Оттаву" з рахунком 4:2.

Нагадаємо, раніше Фокус розповідав про нетверезого арбітра, який намагався судити хокейний матч у Росії. Коли арбітр спробував упіймати шайбу, його занесло і він упав разом з нею і прокотився льодом.