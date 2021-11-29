Экс-футболист "Ливерпуля" и сборной Нидерландов Райан Бабел стал рэпером (видео)
Пользователи YouTube не оценили стараний Бабела и засыпали клип игрока дизлайками.
Голландский футболист Райан Бабел опубликовал автобиографию в формате речитативной песни, сообщает издание The Sun.
Бывшая звезда "Ливерпуля" в течение футбольной карьеры неоднократно проявлял симпатию к речитативной музыке. Теперь он отважился на запись собственной композиции. При этом, 34-летний футболист решил совместить приятное с полезными: поместил свою автобиографию в рэп.
Open Letter, третий сингл с его дебютного альбома, вызвал наибольший ажиотаж на его родине.
В песне он откровенно критикует своих бывших тренеров — Луи Ван Гала и Рафу Бенитеса, но больше негатива пришлось на экс-партнера Бабела по национальной сборной Нидерландов Ибрагима Аффелея.
"Open Letter — это песня, которая разделена на две части и имеет два разных ритма", — сказал Бабел.
"Первая часть песни — это, по сути, возвращение в путешествие, которым я шел с самого начала. Я описываю моменты, когда я чувствовал, что некоторые тренеры недостаточно верили в меня.
Я описываю разговоры со старыми футболистами, такими как Уинстон Богард, у которого был жесткий разговор со мной и который сказал мне, что, если я хочу добиться успеха, мне нужно быть активным.
Я привлекаю нынешнего главного тренера Нидерландов Луи ван Гала, который в то время был спортивным директором" Аякса "и не верил в меня настолько, что не собирался дать мне контракт, но все же сделал это, потому что тренер Дэнни Блинд верил в меня", — прокомментировал нашумевший трек Райан Бабел.
По словам футболиста, в песне рассказывается о его периоде карьеры в 2003-2004 годах. Не прошел голландец мимо фигуры испанского тренера Рафаэля Бенитеса, с которым он работал в "Ливерпуле".
К слову, пользователи YouTube остались не в восторге от творчества футболиста: видео набрало только 7 тысяч лайков и 23 731 дизлайк.
Райан Бабел выступал за "Ливерпуль" с 2007 по 2011 года и провел за команду 91 матч. Сейчас Бабел выступает за турецкий "Галатасарай".
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