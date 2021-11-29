Ексфутболіст "Ліверпуля" та збірної Нідерландів Раян Бабел став репером (відео)
Користувачі YouTube не оцінили старань Бабела та засипали кліп гравця дизлайками.
Голландський футболіст Раян Бабел опублікував автобіографію у форматі речитативної пісні, повідомляє видання The Sun.
Колишня зірка "Ліверпуля" протягом футбольної кар'єри неодноразово виявляв симпатію до речитативної музики. Тепер він наважився на запис власної композиції. При цьому 34-річний футболіст вирішив поєднати приємне з корисними: помістив свою автобіографію в реп.
Open Letter, третій сингл з його дебютного альбому, викликав найбільший ажіотаж на його батьківщині.
У пісні він відверто критикує своїх колишніх тренерів — Луї Ван Гала та Рафу Бенітеса, але більше негативу припало на експартнера Бабела з національної збірної Нідерландів Ібрагіма Аффелея.
"Open Letter — це пісня, яка розділена на дві частини і має два різні ритми", — сказав Бабел.
"Перша частина пісні — це, по суті, повернення в подорож, якою я йшов із самого початку. Я описую моменти, коли я відчував, що деякі тренери недостатньо вірили в мене.
Я описую розмови зі старими футболістами, такими як Вінстон Богард, який мав жорстку розмову зі мною і який сказав мені, що, якщо я хочу досягти успіху, мені потрібно бути активним.
Я залучаю нинішнього головного тренера Нідерландів Луї ван Гала, який на той час був спортивним директором "Аякса" і не вірив у мене настільки, що не збирався дати мені контракт, але все ж таки зробив це, тому що тренер Денні Блінд вірив у мене", — прокоментував гучний трек Раян Бабел.
За словами футболіста, у пісні розповідається про його період кар'єри у 2003-2004 роках. Не пройшов голландець повз фігуру іспанського тренера Рафаеля Бенітеса, з яким він працював у "Ліверпулі".
До речі, користувачі YouTube залишилися не в захваті від творчості футболіста: відео набрало лише 7 тисяч лайків та 23 731 дизлайк.
Раян Бабел виступав за "Ліверпуль" з 2007 до 2011 року і провів за команду 91 матч. Наразі Бабел виступає за турецький "Галатасарай".
Раніше Фокус розповідав про українського футболіста, який почав читати реп: Олександр Алієв розкритикував УАФ у речитативному жанрі.