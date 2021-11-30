Диарея и рвота: Лионель Месси столкнулся с проблемами после победы в премии "Золотой Мяч"

34-летний футболист пропустил тренировку ПСЖ, почувствовав недомогание после церемонии.

Новоиспеченный обладатель премии "Золотой Мяч" Лионель Месси пропустил тренировку футбольного клуба ПСЖ из-за проблем со здоровьем, сообщает The Sun.

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У 34-летнего футболиста обострился приступ диареи, сопровождаемый рвотой.

На официальном сайте парижского клуба эти проблемы лидера команды описали следующим образом: "Лионель Месси и Леандро Паредес пропустили сегодня тренировку из-за симптомов гастроэнтерита".

Кроме того, к предстоящему матчу против "Ниццы" не готовится Неймар, который получил серьезную травму и пропустит от 6 до 8 недель. Через два дня бразилец пройдет медобследование, после которого сроки восстановления могут быть обновлены.

Целая группа футболистов готова к возвращению после повреждений. В частности, в общую группу вернулся нападающий Мауро Икарди, а в четверг ожидается возвращение в строй голландца Джорджиньо Вейналдума. Вернется в состав ПСЖ до конца недели и испанец Андер Эррера.

Напомним, что Лионель Месси выиграл 7-й "Золотой Мяч" в карьере. Аргентинец признавался лучшим футболистом года в 2009, 2010, 2011, 2012, 2015, 2019 и 2021 годах. В голосовании 29 ноября 2021 года аргентинец обошел нападающего "Баварии" Роберта Левандовски. Вечный конкурент Месси — Криштиану Роналду по итогам голосования оказался только шестым.

Это решение возмутило ряд футбольных функционеров. В частности, бывший голкипер мадридского "Реала" Икер Касильяс выразил недовольство итогами церемонии. По словам 40-летнего вратаря, общественность уже должна понимать, как определяется лучший футболист мира.