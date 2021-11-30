Діарея і блювання: Ліонель Мессі зіткнувся з проблемами після перемоги в премії "Золотий М'яч"
34-річний футболіст пропустив тренування ПСЖ, відчувши нездужання після церемонії.
Новий володар премії "Золотий М'яч" Ліонель Мессі пропустив тренування футбольного клубу ПСЖ через проблеми зі здоров'ям, повідомляє The Sun.
У 34-річного футболіста загострився напад діареї, що супроводжується блюванням.
На офіційному сайті паризького клубу ці проблеми лідера команди описали так: "Ліонель Мессі та Леандро Паредес пропустили сьогодні тренування через симптоми гастроентериту".
Крім того, до матчу проти "Ніци" не готується Неймар, який отримав серйозну травму та пропустить від 6 до 8 тижнів. Через два дні бразилець пройде медобстеження, після якого терміни відновлення можуть бути оновлені.
Група футболістів готова до повернення після пошкоджень. Зокрема, в загальну групу повернувся нападник Мауро Ікарді, а в четвер очікується повернення голландця Джорджиньо Вейналдума. Повернеться до складу ПСЖ до кінця тижня й іспанець Андер Еррера.
Нагадаємо, що Ліонель Мессі виграв 7-й "Золотий М'яч" у кар'єрі. Аргентинець визнавався найкращим футболістом року в 2009, 2010, 2011, 2012, 2015, 2019 і 2021 роках. У голосуванні 29 листопада 2021 року аргентинець обійшов нападника "Баварії" Роберта Левандовського. Вічний конкурент Мессі — Кріштіану Роналду за підсумками голосування виявився лише шостим.
Це рішення обурило низку футбольних функціонерів. Зокрема, колишній голкіпер мадридського "Реалу" Ікер Касільяс висловив невдоволення підсумками церемонії. За словами 40-річного воротаря, громадськість уже має розуміти, як визначається найкращий футболіст світу.