Успешный дебют. Ральф Рангник начал работу в "Манчестер Юнайтед" победой над "Кристал Пэлас" (видео)

Позитивный результат английскому гранду обеспечил бывший футболист донецкого "Шахтера".

В чемпионате Англии по футболу состоялись матчи 15-го тура.

Будь всегда в курсе событий вместе с телеграм-каналом Быстрый Фокус. Подписаться

В одном из них "Манчестер Юнайтед" на своем поле принимал "Кристал Пэлас". Этот матч был интересен тем, что впервые действиями "МЮ" руководил немецкий тренер Ральф Рангник, подписавший контракт с клубом на прошлой неделе.

Новый тренер выпустил на поле всех сильнейших игроков, но его команда смогла забить лишь один раз. Тем не менее, и одного взятия ворот оказалось достаточно для того, чтобы добыть три очка. Решающий гол на 78-й минуте забил бразильский полузащитник Фред, хорошо знакомый украинскому болельщику по выступлениям за донецкий "Шахтер" (2013 — 2018).

Таким образом, "Манчестер Юнайтед" установил беспроигрышную серию в чемпионате Англии из трех матчей. Команда не проигрывала после отставки Оле-Гуннара Сульшера. "Красные дьяволы" сыграли вничью с "Челси" (1:1) и выиграли у "Арсенала" (3:2). В этих матчах действиями команды руководил исполняющий обязанности главного тренера Майкл Каррик. Матч "Арсенал" — "Манчестер Юнайтед" стал последним для Каррика в клубе.

Благодаря последним успехам, "Манчестер Юнайтед" закрепился на шестом месте в турнирной таблице, набрав 24 очка. Перед манкунианцами такие команды, как "Тоттенхэм" (25 очков), "Вест Хэм" (27 очков), "Челси" (33 очка), "Ливерпуль" (34 очка) и "Манчестер Сити" (35 очков).

Чемпионат Англии. 15-й тур

"Манчестер Юнайтед" — "Кристал Пэлас" — 1:0

Гол: Фред (78).

[ + – ] Манчестер Юнайтед - Кристал Пэлас - 1:0. Обзор матча и видео голов

Ранее Фокус рассказывал о назначении Ральфа Рангника на пост главного тренера "Манчестер Юнайтед". 63-летний специалист будет работать до конца сезона с приставкой "исполняющий обязанности", после чего перейдет на работу консультанта.