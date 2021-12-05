Успішний дебют. Ральф Рангнік розпочав роботу у "Манчестер Юнайтед" перемогою над "Крістал Пелас" (відео)

Позитивний результат англійського гранду забезпечив колишній футболіст донецького "Шахтаря".

У чемпіонаті Англії з футболу відбулися матчі 15 туру.

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В одному з них "Манчестер Юнайтед" на своєму полі приймав "Крістал Пелас". Цей матч був цікавий тим, що вперше діями "МЮ" керував німецький тренер Ральф Рангнік, який підписав контракт із клубом минулого тижня.

Новий тренер випустив на поле найсильніших гравців, але його команда змогла забити лише один раз. Тим не менш, і одного взяття воріт виявилося достатньо для того, щоб здобути три очки. Вирішальний гол на 78-й хвилині забив бразильський півзахисник Фред, який добре знайомий українському вболівальнику за виступами за донецький "Шахтар" (2013 — 2018).

Таким чином, "Манчестер Юнайтед" встановив безпрограшну серію у чемпіонаті Англії із трьох матчів. Команда не програвала після відставки Оле Гуннара Сульшера. "Червоні дияволи" зіграли внічию з "Челсі" (1:1) та виграли у "Арсеналу" (3:2). У цих матчах діями команди керував виконувач обов'язків головного тренера Майкл Каррік. Матч "Арсенал" — "Манчестер Юнайтед" став останнім для Карріка у клубі.

Завдяки останнім успіхам "Манчестер Юнайтед" закріпився на шостому місці в турнірній таблиці, набравши 24 очки. Перед манкуніанцями такі команди, як "Тоттенхем" (25 очок), "Вест Хем" (27 очок), "Челсі" (33 очки), "Ліверпуль" (34 очки) та "Манчестер Сіті" (35 очок).

Чемпіонат Бразилії 15-й тур

"Манчестер Юнайтед" — "Крістал Пелас" — 1:0

Гол : Фред (78).

[ + – ] Манчестер Юнайтед – Кристал Пелас – 1:0. Огляд матчу та відео голів

Раніше Фокус розповідав про призначення Ральфа Рангніка на посаду головного тренера Манчестер Юнайтед. 63-річний спеціаліст працюватиме до кінця сезону з приставкою "виконувач обов'язків", після чого перейде на роботу консультанта.