Президента "Сампдории" арестовали по подозрению в финансовых махинациях. Клуб объявил о его отставке

Руководители клуба решили отделить имя организации от скандала с участием президента.

Финансовая гвардия Италии арестовала президента итальянского футбольного клуба "Сампдория" Массимо Ферреро по подозрению в финансовых махинациях, сообщает La Gazetta dello Sport.

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Задержание Ферреро произошло утром 6 декабря, в рамках расследования банкротства 4 компаний, работающих в гостиничном, туристическом и кинематографическом секторах, расположенных в провинции Козенца. Банкротство компаний произошло 4 года назад. Ордер на арест был выписан следственным судьей города Паола, и Ферреро был переведен в миланскую тюрьму Сан-Витторе.

Помимо Массимо Ферреро, правоохранители задержали еще пять человек, но всем им была выбрана мера пресечения в виде домашнего ареста, в то время, как Ферреро отправлен в следственный изолятор.

На официальном сайте "Сампдории" появилось официальное заявление по поводу ареста президента клуба. В нем говорится о том, что Ферреро будет освобожден от всех официальных должностей в клубе на период расследования.

"С большим изумлением нам стало известно о сегодняшнем исполнении меры пресечения в виде заключения под стражу, в тюрьму Массимо Ферреро, запрошенного прокурором в связи с событиями банкротства, произошедшими много лет назад.

В любом случае следует указать на эти события, поскольку они не имеют отношения как к управлению, так и ко владению футбольным клубом "Сампдория". Что касается римской деятельности Ферреро и мира кино, то это уже стало предметом разбирательства в Римском суде.

Для того, чтобы лучше защищать интересы других видов деятельности, в которых работает синьор Ферреро, а также изолировать любые спекуляции по уголовному делу, футбольный клуб "Сампдория" намерен официально оформить немедленный уход господина Ферреро из корпоративных офисов и постов, которые он до сих пор занимал в клубе. В то же время предоставить себя в непосредственное и полное распоряжение следователей, с которыми свяжутся его адвокаты, юристы Лука Понти и Джузеппина Тенга

Мы уверены, что все может быть решено в очень короткие сроки, даже с учетом того, что траст, принятый в соответствии с римскими процедурами, также включал в качестве гарантии предоставление сумм для защиты процедур, упомянутых в прокуратуре", — говорится в официальном заявлении клуба.

Напомним, Фокус рассказывал об уголовном производстве в отношении руководителей другого итальянского клуба — "Ювентуса". Руководителей туринского клуба подозревают в финансовых махинациях на сумму в 50 миллионов евро. Прокуратура Турина вызвала на допрос бывшего футболиста "Ювентуса" Криштиану Роналду.