Президента "Сампдорії" заарештували за підозрою у фінансових махінаціях. Клуб оголосив про його відставку
Керівники клубу вирішили відокремити ім'я організації від скандалу за участю президента.
Фінансова гвардія Італії заарештувала президента італійського футбольного клубу "Сампдорія" Массімо Ферреро за підозрою у фінансових махінаціях, повідомляє La Gazetta dello Sport.
Затримання Ферреро відбулося вранці 6 грудня, у межах розслідування банкрутства 4 компаній, що працюють у готельному, туристичному та кінематографічному секторах, розташованих у провінції Козенца. Банкрутство компаній сталося 4 роки тому. Ордер на арешт було виписано слідчим суддею міста Паола, і Ферреро перевели до міланської в'язниці Сан-Вітторе.
Крім Массімо Ферреро, правоохоронці затримали ще п'ять осіб, але всім ним було обрано запобіжний захід у вигляді домашнього арешту, у той час, як Ферреро відправлено до слідчого ізолятора.
На офіційному сайті "Сампдорії" з'явилася офіційна заява щодо арешту президента клубу. У ньому йдеться про те, що Ферреро звільнять з усіх офіційних посад у клубі на період розслідування.
"З великим подивом нам стало відомо про сьогоднішнє виконання запобіжного заходу у вигляді взяття під варту, у в'язницю Массімо Ферреро, якого запросив прокурор у зв'язку з подіями банкрутства, що відбулися багато років тому.
У будь-якому випадку слід вказати на ці події, оскільки вони не стосуються як управління, так і володіння футбольним клубом "Сампдорія". Що стосується римської діяльності Ферреро та світу кіно, то це вже стало предметом розгляду в Римському суді.
Для того, щоб краще захищати інтереси інших видів діяльності, в яких працює синьйор Ферреро, а також ізолювати будь-які спекуляції у кримінальній справі, футбольний клуб "Сампдорія" має намір офіційно оформити негайний відхід пана Ферреро з корпоративних офісів та постів, які він досі займав у клубі. Водночас надати себе у безпосереднє та повне розпорядження слідчих, з якими зв'яжуться його адвокати, юристи Лука Понті та Джузеппіна Тенга
Ми впевнені, що все може бути вирішено в дуже короткі терміни, навіть з урахуванням того, що траст, прийнятий відповідно до римських процедур, також включав як гарантію надання сум для захисту процедур, згаданих у прокуратурі", — йдеться в офіційній заяві клубу.
Нагадаємо, Фокус розповідав про кримінальне провадження щодо керівників іншого італійського клубу — "Ювентуса". Керівників туринського клубу підозрюють у фінансових махінаціях на суму 50 мільйонів євро. Прокуратура Турина викликала на допит колишнього футболіста "Ювентуса" Кріштіану Роналду.