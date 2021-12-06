"Экономическая часть тоже важна". Де Дзерби - о деньгах за матч "Шахтер" — "Шериф"
По итогам пяти матчей в групповом этапе Лиги чемпионов "Шахтер" лишился шансов на продолжение борьбы в еврокубках.
Главный тренер футбольного клуба "Шахтер" (Донецк) Роберто Де Дзерби рассказал о положении дел в команде перед заключительным матчем группового этапа Лиги чемпионов УЕФА против молдавского "Шерифа". Об этом сообщается на официальном сайте донецкого клуба.
Итальянский специалист анонсировал "очень сильный состав" на матч против "Шерифа", добавив, что некоторые футболисты не сыграют ни в грядущем матче, ни в субботнем матче чемпионата Украины против "Александрии".
Важной составляющей в матче Лиги чемпионов "Шахтер" — "Шериф" будут финансы. Победитель получит бонус от УЕФА в размере 2,8 млн евро, а в случае ничьей оба соперника пополнят банковский баланс на 1 млн евро.
"В жизни нужно не только взять, но и дать. Нам везет, что у нас клуб, который много всего нам дает. Завтра экономическая часть тоже будет важна, потому что мы должны всегда играть, уважая нашу футболку, наш клуб. Если наша игра приносит какой-то бонус от УЕФА, конечно, это плюс для клуба. Все наши футболисты — профессионалы, они носят футболку "Шахтера" и всегда играют на максимуме", — заявил Роберто Де Дзерби.
Напомним, что по итогам пяти сыгранных матчей в групповом этапе Лиги чемпионов, "Шахтер" набрал только одно очко и досрочно занял четвертое место в группе. "Горняки" смогли сыграть вничью только с миланским "Интером" (0:0) в Киеве. Матч в Милане завершился поражением донецкой команды со счетом 0:2. Также "Шахтер" дважды проиграл "Реалу" (0:5; 1:2) и в первом туре уступил "Шерифу" (0:2).
Ранее президент клуба Ринат Ахметов рассказал о судьбе "Шахтера": бизнесмен намерен инвестировать большие средства, несмотря на то, что команда уже восьмой год играет домашние матчи в разных городах Украины.