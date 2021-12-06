"Экономическая часть тоже важна". Де Дзерби - о деньгах за матч "Шахтер" — "Шериф"

По итогам пяти матчей в групповом этапе Лиги чемпионов "Шахтер" лишился шансов на продолжение борьбы в еврокубках.

Главный тренер футбольного клуба "Шахтер" (Донецк) Роберто Де Дзерби рассказал о положении дел в команде перед заключительным матчем группового этапа Лиги чемпионов УЕФА против молдавского "Шерифа". Об этом сообщается на официальном сайте донецкого клуба.

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Итальянский специалист анонсировал "очень сильный состав" на матч против "Шерифа", добавив, что некоторые футболисты не сыграют ни в грядущем матче, ни в субботнем матче чемпионата Украины против "Александрии".

Важной составляющей в матче Лиги чемпионов "Шахтер" — "Шериф" будут финансы. Победитель получит бонус от УЕФА в размере 2,8 млн евро, а в случае ничьей оба соперника пополнят банковский баланс на 1 млн евро.

"В жизни нужно не только взять, но и дать. Нам везет, что у нас клуб, который много всего нам дает. Завтра экономическая часть тоже будет важна, потому что мы должны всегда играть, уважая нашу футболку, наш клуб. Если наша игра приносит какой-то бонус от УЕФА, конечно, это плюс для клуба. Все наши футболисты — профессионалы, они носят футболку "Шахтера" и всегда играют на максимуме", — заявил Роберто Де Дзерби.

Напомним, что по итогам пяти сыгранных матчей в групповом этапе Лиги чемпионов, "Шахтер" набрал только одно очко и досрочно занял четвертое место в группе. "Горняки" смогли сыграть вничью только с миланским "Интером" (0:0) в Киеве. Матч в Милане завершился поражением донецкой команды со счетом 0:2. Также "Шахтер" дважды проиграл "Реалу" (0:5; 1:2) и в первом туре уступил "Шерифу" (0:2).

Ранее президент клуба Ринат Ахметов рассказал о судьбе "Шахтера": бизнесмен намерен инвестировать большие средства, несмотря на то, что команда уже восьмой год играет домашние матчи в разных городах Украины.