"Буду много инвестировать": Ахметов рассказал о судьбе Шахтера

Донецкий клуб уже 8 лет проводит номинально домашние матчи в разных городах Украины.

Президент футбольного клуба "Шахтер" Ринат Ахметов рассказал о намерении финансировать проект, несмотря на то, что клуб уже восьмой год выступает вне родного города. Об этом бизнесмен заявил в интервью проекту "Великий Футбол" на телеканале "Футбол 1".

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Отвечая на вопрос о стоимости футбольного клуба "Шахтер", Ахметов категорически отверг возможность продажи актива.

"Для того, чтобы понять сколько он стоит, его нужно продать. А продавать клуб я не собираюсь. Я хочу дальше инвестировать в "Шахтер". Я хочу дальше инвестировать в наши победы. Я хочу дальше инвестировать в качество нашей игры, где мы будем играть в яркий, атакующий, смелый футбол", — заявил Ринат Ахметов.

Он также отметил, что не намерен приобретать любой другой футбольный клуб, несмотря на слухи, которые периодически появляются в прессе.

Что касается зимнего кадрового усиления команды, Ахметов не исключил приобретения новых футболистов.

"Мы бы этого хотели, но не для того, чтобы отчитаться перед средствами массовой информации, что мы кого-то купили. Мы хотим купить не для видимости, а для усиления", — сказал президент ФК "Шахтер".

Отметим, что летом 2021 года "Шахтер" потратил на трансферы около 40 миллионов евро. Донецкий клуб усилился нападающим Лассиной Траоре из "Аякса", защитником Марлоном из "Сассуоло" и полузащитником Педриньо из "Бенфики".

Ранее Фокус рассказывал, что "Шахтер" досрочно лишился шансов на продолжение борьбы за выход из группы Лиги чемпионов УЕФА. Донецкий клуб проиграл на выезде миланскому "Интеру" со счетом 0:2, что исключило даже математические шансы на третье место, которое позволяет продолжить борьбу в Лиге Европы. Ранее "Шахтер" дважды проиграл ФК "Реал Мадрид" и на выезде уступил молдавскому "Шерифу". Взять одно очко команде Роберто Де Дзерби удалось лишь в домашнем матче против "Интера", который завершился вничью 0:0.