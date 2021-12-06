"Буду багато інвестувати": Ахметов розповів про долю Шахтаря

Донецький клуб уже 8 років проводить номінально домашні матчі у різних містах України.

Президент футбольного клубу "Шахтар" Рінат Ахметов розповів про намір фінансувати проєкт, незважаючи на те, що клуб уже восьмий рік виступає поза рідним містом. Про це бізнесмен заявив у інтерв'ю проєкту "Великий Футбол" на телеканалі "Футбол 1".

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Відповідаючи на питання щодо вартості футбольного клубу "Шахтар", Ахметов категорично заперечив можливість продажу активу.

"Для того, щоб зрозуміти скільки він коштує, його потрібно продати. А продавати клуб я не збираюся. Я хочу далі інвестувати у "Шахтар". Я хочу далі інвестувати у наші перемоги. Я хочу далі інвестувати у якість нашої гри, де ми будемо грати у яскравий, атакувальний, сміливий футбол", — заявив Рінат Ахметов.

Він також зазначив, що не має наміру купувати будь-який інший футбольний клуб, незважаючи на чутки, які періодично з'являються у пресі.

Щодо зимового кадрового посилення команди, Ахметов не заперечив купівлю нових футболістів.

"Ми цього хотіли б, але не для того, щоб відзвітувати перед засобами масової інформації, що ми когось купили. Ми хочемо купити не для видимості, а для посилення", — сказав президент ФК "Шахтар".

Зазначимо, що влітку 2021 року "Шахтар" витратив на трансфер приблизно 40 мільйонів євро. Донецький клуб посилився нападником Лассіна Траоре з "Аяксу", захисником Марлоном із "Сассуоло" та півзахисником Педріньйо з "Бенфіки".

Раніше Фокус розповідав, що "Шахтар" достроково втратив шанси на продовження боротьби за вихід із групи Ліги чемпіонів УЄФА. Донецький клуб програв на виїзді міланському "Інтеру" з рахунком 0:2, що заперечило навіть математичні шанси на третє місце, що дає змогу продовжити боротьбу в Лізі Європи. Раніше "Шахтар" двічі програв ФК "Реал Мадрид" і на виїзді поступився молдавському "Шерифу". Взяти одне очко команді Роберто Де Дзербі вдалося лише в домашньому матчі проти "Інтера", який завершився внічию 0:0.