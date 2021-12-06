"Економічна частина також важлива". Де Дзербі — про гроші за матч "Шахтар" — "Шериф"

За підсумками п'яти матчів у груповому етапі Ліги чемпіонів "Шахтар" втратив шанси на продовження боротьби в єврокубках.

Головний тренер футбольного клубу "Шахтар" (Донецьк) Роберто Де Дзербі розповів про стан справ у команді перед заключним матчем групового етапу Ліги чемпіонів УЄФА проти молдовського "Шерифа". Про це повідомляється на офіційному сайті донецького клубу.

Читайте кращі матеріали розділу на сторінці "Фокус. Спорт" в Facebook Підписатись

Італійський фахівець анонсував "дуже сильний склад" на матч проти "Шерифа", додавши, що деякі футболісти не зіграють ні в майбутньому, ні в суботньому матчі чемпіонату України проти "Олександрії".

Важливою складовою у матчі Ліги чемпіонів "Шахтар" — "Шериф" будуть фінанси. Переможець отримає бонус від УЄФА розміром 2,8 млн євро, а у випадку нічиєї обидва суперники поповнять банківський баланс на 1 млн євро.

"У житті потрібно не лише взяти, а й дати. Нам щастить, що у нас клуб, який багато всього нам дає. Завтра економічна частина теж буде важлива, бо ми повинні завжди грати, шануючи нашу футболку, наш клуб. Якщо наша гра приносить якийсь бонус від УЄФА, звичайно, це плюс для клубу. Усі наші футболісти — професіонали, вони носять футболку "Шахтаря" і завжди грають на максимумі", — заявив Роберто Де Дзербі.

Нагадаємо, що за підсумками п'яти зіграних матчів у груповому етапі Ліги чемпіонів, "Шахтар" набрав лише одне очко та достроково посів четверте місце у групі. "Гірники" змогли зіграти внічию лише з міланським "Інтером" (0:0) у Києві. Матч у Мілані завершився поразкою донецької команди з рахунком 0:2. Також "Шахтар" двічі програв "Реалу" (0:5; 1:2) і в першому турі поступився "Шерифу" (0:2).

Раніше президент клубу Рінат Ахметов розповів про долю "Шахтаря": бізнесмен має намір інвестувати великі кошти, незважаючи на те, що команда вже восьмий рік грає домашні матчі у різних містах України.