Легенда фанатского сектора: умер болельщик "Динамо" Суперфан Парамон

Сергей Забровский ушел из жизни на 67-м году.

9 декабря 2021 года ушел из жизни один из самых известных болельщиков футбольного клуба "Динамо" Киев Сергей Забровский, известный как Суперфан Парамон. Об этом сообщается на официальном сайте столичного клуба.

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"Болельщик киевского "Динамо" с детства, Сергей более 50 лет был символом фанатского движения, воплощением верности клубу и талисманом киевлян. Он не пропускал ни одного домашнего матча любимой команды и регулярно поддерживал бело-синих в выездных поединках, став настоящей легендой среди болельщиков.

Даже в последние годы своей жизни, несмотря на серьезные проблемы со здоровьем, посещал стадион, чтобы увидеть игру "Динамо" своими глазами и принести команде удачу", — говорится в заявлении пресс-службы ФК "Динамо".

На данный момент о причинах смерти болельщика не сообщается.

Чем известен Суперфан Парамон?

Парамон примкнул к фанатской среде болельщиков "Динамо" в конце 70-х годов ХХ века и регулярно посещал все домашние матчи команды. Известно, что он работал дворником в аэропорту "Жуляны".

В 2011 году он создал проблемы киевскому клубу: во время матча 1/4 финала Лиги Европы против португальской "Браги" он пнул ногой арбитра матча. К счастью для "Динамо", клубу удалось избежать серьезных санкций от УЕФА. Но без персональных санкций тогда не обошлось: Парамону запретили находиться в игровой зоне.

В конце 2010-го года неизвестные ограбили и избили Парамона. Тогда из его квартиры вынесли 5000 гривен, которые болельщик собирал на лечение зубов. В 2020 году возрастной болельщик пережил инсульт.

Ранее Фокус рассказывал о том, что умер экс-футболист "Динамо" и "Зари" Сергей Морозов. Ему был 71 год, а причиной смерти стали осложнения, вызванные коронавирусом.