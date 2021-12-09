Легенда фанатського сектора: помер уболівальник "Динамо" Суперфан Парамон

Сергій Забровський пішов із життя на 67-му році.

9 грудня 2021 року пішов із життя один із найвідоміших уболівальників футбольного клубу "Динамо" Київ Сергій Забровський, відомий як Суперфан Парамон. Про це повідомляється на офіційному сайті столичного клубу.

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"Уболівальник київського "Динамо" з дитинства, Сергій понад 50 років був символом фанатського руху, втіленням вірності клубу та талісманом киян. Він не пропускав жодного домашнього матчу улюбленої команди та регулярно підтримував біло-синіх у виїзних поєдинках, ставши справжньою легендою серед уболівальників.

Навіть останніми роками свого життя, незважаючи на серйозні проблеми зі здоров'ям, відвідував стадіон, щоб побачити гру "Динамо" на власні очі та принести команді удачу", — йдеться в заяві пресслужби ФК "Динамо".

Наразі про причини смерті вболівальника не повідомляється.

Чим відомий Суперфан Парамон?

Парамон долучився до фанатського середовища вболівальників "Динамо" наприкінці 70-х років ХХ століття та регулярно відвідував усі домашні матчі команди. Відомо, що він працював двірником в аеропорту "Жуляни".

У 2011 році він створив проблеми київському клубу: під час матчу 1/4 фіналу Ліги Європи проти португальської "Браги" він штовхнув ногою арбітра матчу. На щастя для "Динамо", клубу вдалося уникнути серйозних санкцій від УЄФА. Але без особистих санкцій тоді не обійшлося: Парамону заборонили перебувати в ігровій зоні.

Наприкінці 2010-го року невідомі пограбували та побили Парамона. Тоді з його помешкання винесли 5000 гривень, які вболівальник збирав на лікування зубів. 2020 року віковий уболівальник пережив інсульт.

Раніше Фокус розповідав про те, що помер ексфутболіст "Динамо" та "Зорі" Сергій Морозов. Йому був 71 рік, а причиною смерті стали ускладнення, спричинені коронавірусом.